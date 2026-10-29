







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、チームの高齢化が進んでいることが問題視されている。その解決策として、今オフはテオスカー・ヘルナンデス外野手のトレード放出が盛んに取りざたされているが、米メディア『ドジャースウェイ』は、古巣のトロント・ブルージェイズに復帰させてみてはと主張している。



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テオスカーは2017年途中から2022年にかけブルージェイズでプレー。計129本塁打を放つなど主砲の一角として活躍し、同年オフにシアトル・マリナーズへトレード移籍している。



そのテオスカーについて、同メディアは「チームに変化を加え、ある程度の刷新を図りたいのであれば、テオスカーのトレードを検討する可能性がある。彼を放出すれば、ホスエ・デポーラ外野手を左翼で起用する道が開ける。そこで今回は、ドジャースが今オフに実現できる、双方にメリットのあるテオスカーのトレード案を3つ検討していく」としつつ、ブルージェイズを含めた3球団を移籍先候補としてピックアップ。



ブルージェイズについては、「関係者が明かしたところによると昨オフ、カイル・タッカー外野手を逃した後、テオスカーの再獲得に一定の関心を示していたという。現在、トロントは外野陣の補強を必要としており、彼を左翼として再獲得する可能性がある。その場合、ネイサン・ルークス外野手を中堅へ配置転換することもできる」と記している。











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