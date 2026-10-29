







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



東京ヤクルトスワローズは29日、坂本拓己投手に自由契約とする旨を通告したと発表した。



坂本は北海道の奥尻島出身で、知内高から2022年ドラフト4位でヤクルトに入団。



高校3年夏にはエースとしてチームを南北海道大会準優勝に導いた左腕で、奥尻町出身者としては佐藤義則氏以来46年ぶりとなるプロ野球選手として注目を集めた。



プロ入り後はファームで経験を積み、昨季は17試合に登板して1勝4敗、防御率3.40を記録。シーズン終盤の10月1日にはDeNA戦で待望の一軍デビューを果たし、1回1安打無失点、1奪三振と好投した。



さらなる飛躍が期待されたプロ4年目の今季だったが、ファームでは5試合の登板で0勝1敗、防御率4.96。16回1/3を投げて13安打、17四球、11奪三振と、制球面に課題を残した。



さらに、5月末には左肘のクリーニング手術を受け、長期離脱を余儀なくされた。10月22日のフェニックス・リーグ中日戦で実戦復帰を果たしたものの、今季は一軍登板の機会を得られなかった。



















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