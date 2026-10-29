







東北楽天ゴールデンイーグルス 最新情報



東北楽天ゴールデンイーグルスは29日、渡辺翔太投手ら6選手に対し、2027シーズンの選手契約を行わない旨を通知したことを発表した。渡辺にとって、この日は26歳の誕生日だった。



渡辺は北九州高、九州産業大を経て、2022年ドラフト3位で楽天に入団。ルーキーイヤーの2023年から51試合に登板し、8勝3敗1セーブ、25ホールド、防御率2.40をマークするなど、救援陣の一角として存在感を示した。



翌2024年も49試合に登板したが、2025年は右肘クリーニング術などもあり、26試合と登板機会が減少。今季は6試合の登板で0勝0敗、防御率10.50に終わった。プロ4年間では通算132試合に登板し、16勝5敗2セーブ、44ホールド、防御率3.31を記録している。



誕生日当日に発表された戦力外通告に、SNSでは「お誕生日なのに…」「なかなかキツいなぁ」「しんどすぎない!?」など、驚きや複雑な思いを示す声が上がっていた。













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