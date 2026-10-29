







東北楽天ゴールデンイーグルス 最新情報



東北楽天ゴールデンイーグルスは29日、石原彪捕手と2027シーズンの支配下選手契約を行わないことを発表した。



石原は京都翔英高から2016年ドラフト8位で楽天に入団。高校通算42本塁打を記録し、「京都のドカベン」の異名で注目を集めた強打の捕手で、2018年に一軍デビューを果たした。



プロ入り後は出場機会に恵まれない時期が続いたが、8年目の2024年に開幕一軍入りを果たすと、4月2日の日本ハム戦でプロ初本塁打を記録。同年は自己最多となる68試合に出場し、打率.171、4本塁打、13打点をマークするなど、正捕手争いに加わった。



しかし、昨季は打撃面で苦戦し、一軍では31試合の出場で打率.094、0本塁打、3打点と低迷。前年から出場機会を大きく減らした。



プロ10年目の今季も一軍定着を果たせず、7試合の出場にとどまり、9打数2安打、打率.222、0本塁打、1打点を記録した。



一方、ファームでは24試合に出場し、59打数17安打、打率.288、0本塁打、5打点、出塁率.373をマーク。9月26日のヤクルト戦では2本の適時二塁打を放ち、4打点を挙げる活躍も見せたが、シーズン終盤まで一軍復帰を果たすことはできなかった。



一軍通算では133試合に出場し、打率.157、4本塁打、18打点。2024年にはプロ初本塁打を含む4本塁打を放ち、自己最多の68試合に出場した27歳捕手だったが、その後は出場機会が減少。プロ10年目で戦力外通告を受けることになった。











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