







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



東京ヤクルトスワローズは29日、髙野颯太内野手に自由契約とする旨を通告したと発表した。



髙野は島根県の三刀屋高から2023年育成ドラフト2位でヤクルトに入団。高校通算29本塁打を誇り、「山陰の大砲」として注目を集めた右の長距離砲候補だ。



高校時代にはU-18日本代表候補合宿にも参加。3年夏の島根大会では、初戦の石見智翠館戦で先頭打者本塁打を放ったものの、チームは7回コールド負けを喫し、甲子園出場は叶わなかった。



プロ入り後は育成選手としてファームで経験を積み、ルーキーイヤーの2024年は51試合に出場して打率.142、2本塁打、6打点を記録。しかし、翌2025年は77試合に出場し、打率.130、0本塁打、10打点と結果を残せなかった。



プロ3年目の今季も二軍公式戦で56試合に出場したが、133打数19安打、打率.143、0本塁打、10打点、1盗塁にとどまった。50三振を喫するなど打撃面で苦戦が続き、期待された長打力も発揮できなかった。



それでも、自由契約通告前日の28日に行われた「みやざきフェニックス・リーグ」の巨人戦では、7回に左翼へのソロ本塁打を記録。レギュラーシーズンを通じて本塁打がなかったなか、今季初の一発を放ち、持ち味の長打力をアピールしていた。



しかし、プロ入りから3年間で支配下登録を勝ち取ることはできず、一軍出場もないまま自由契約を通告されることになった。



高校通算29本塁打を記録し、将来の大砲候補として期待された21歳内野手。最後の実戦で意地の一発を放ったものの、二軍公式戦では結果を残せず、厳しい立場に置かれることになった。今後の去就が注目される。

































【動画】豪快に振り抜くこのパワー！髙野颯太、今季最後の実戦で意地の一発

DAZNベースボールの公式Xより













豪快に振り抜いた



育成3年目・髙野颯太

シーズン通して今季初の一発



⚾️巨人×ヤクルト（フェニックス・リーグ）

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【了】