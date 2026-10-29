







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季終盤、2Aからメジャーへ抜擢されたホスエ・デポーラ外野手が才能の片りんを見せた。チームには他にもプロスペクトが複数在籍しているが、米メディア『ドジャースウェイ』は、次なる抜擢候補にジェームズ・ティブス3世外野手を予想している。



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ティブス3世は2025年シーズン途中に、ボストン・レッドソックスからトレード加入した24歳。今季は3Aで141試合、打率.287、30本塁打、107打点といった好成績を残している。



同メディアは「球団のプロスペクトランキングでトップ10に入る野手のうち4人は、開幕時点でなくとも、来季中にメジャーでプレーできる段階に達する可能性がある。なかでも有力候補となるのがマイク・シロタ外野手とティブス3世だ。ドジャースが当面デポーラの起用を優先するのであれば、シロタの道のりは険しくなる一方、ティブス3世にはまだチャンスがある」と言及。



続けて、「マイナーでは守備機会の大半を右翼手としてこなしてきたが、今季は一塁起用が大幅に増えていた。もちろん、一塁はフレディ・フリーマン内野手の定位置だが、来季のチームは彼とティブス3世を一塁で併用することを検討できるし、実際にそうすべきだろう」、「フリーマンを完全に構想から外すべきだと主張しているわけではないが、ドジャースも現実と向き合い、若い世代への世代交代に向けた準備を始める必要がある」と記している。











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