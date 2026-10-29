







千葉ロッテマリーンズは明日10月30日12時00分よりマリーンズオンラインストアにて12月26日に開催されるM☆Splash!! 2026 Last Revueグッズの受注販売を開始することを発表した。









今回販売されるグッズは、メンバー自身の名前や趣味など、それぞれにゆかりのあるモチーフを取り入れたメンバー22名全員分の個別デザインなどで、Tシャツやフェイスタオルをはじめ計20商品を展開いたします。



M☆Splash!!リーダーYUKAさんは、「今回のグッズは、メンバー全22名の名前や趣味にちなんだ特別なデザインになっています。私は大好きな『イチゴ』をモチーフにしていただきました！それぞれの個性が詰まったモチーフは、力強いシルバーのクロム質感で立体化されていて、私たちがステージ上で輝き、反射しあう姿が表現されています。



皆さんもぜひ『どうしてこのモチーフになったのかな？』と理由を想像しながら楽しんでみてください。12月のLast Revueに向けて、このグッズと一緒に盛り上がっていけたら嬉しいです！」とコメントしている。



商品一例は次の通りです。



＜M☆Splash!! 2026 Last Revueグッズ 商品一例＞

・Tシャツ(デザイン：モチーフ･集合、サイズ：130、150、S、M、L、XL)：130〜150：3,400円、S〜XL：4,600円

・フェイスタオル(デザイン：実写･キャラ)：2,600円※全て税込。



＜M☆Splash!! 各メンバーモチーフ＞

YUKA→イチゴ、FUYU→雪だるま、SORA→太陽、YUKI→きのこ、KONOMI→アボカド、MIKU→流れ星、AKANE→リンゴ、HATSUNE→ネコ、HINANO→うさぎ、MAO→パンダ、MARIN→ヤシの木、MIZUKI→リボン、REI→イヌ、TSUKI→月、AYANE→四つ葉クローバー、HARUHI→プリン、KOHARU→星、MASHIRO→白いハート、MIKOTO→バレエシューズ、MIU→ヒヨコ、NAHO→チューリップ、YUI→ポップコーン。



販売はマリーンズオンラインストアにて10月30日12時00分より11月8日23時59分まで受注販売を行います。詳細はマリーンズオンラインストアにてご確認ください。

※一部商品は12月26日に開催される「M☆Splash!! 2026 Last Revue」会場でも販売予定です。











































【拡大写真】各メンバーのモチーフは？M☆Splash!! 2026 Last Revueグッズ





[caption id="attachment_299237" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]























価格：

16,500円





（2026/10/08 16:44時点 ）



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