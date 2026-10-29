球団史上初の世界一を決めたミルウォーキー・ブルワーズ。その立役者の一人、ジェイコブ・ミジオロウスキーは今季16勝を挙げた24歳の剛腕だ。基本年俸は低く抑えられているものの、個人タイトルを受賞した場合の報奨やWS優勝による分配金を加えると、受け取る金額は大きく膨らむ可能性がある。MLB独特の給与制度から、その意外なオサイフ事情に迫る。（文：八木遊）

[caption id="attachment_299217" align="aligncenter" width="1200"] ジェイコブ・ミジオロウスキー【写真：Getty Images】[/caption]

年俸は約1億2000万円。しかし今季の活躍によって、報酬総額は約7億円に膨らむかもしれない。しかも、これだけの報酬を得たとしても、来季の基本年俸は大幅には上がらないかもしれない。

10月28日（日本時間29日）、ワールドシリーズ（WS）第5戦は、ブルワーズがレイズを4-1で破り、球団史上初の世界一を決めた。その立役者の一人が、24歳の剛腕ジェイコブ・ミジオロウスキーである。第5戦では5回2/3を無失点に抑え、悲願達成に大きく貢献した。

201センチの長身から投げ下ろす速球は、今季最速105.5マイル（約169.8キロ）を計測。レギュラーシーズンでは16勝5敗、防御率1.80、252奪三振と圧巻の成績を残した。ところが、今季の基本年俸は78万8300ドル。1ドル155円で換算すると約1億2200万円にすぎない。

大谷翔平らの高額契約が話題になるMLBで、なぜこれほどの投手が低年俸なのか。

理由は、メジャーでの経験年数にある。昨年6月にデビューしたミジオロウスキーは、まだ年俸調停の資格を持っていない。

球団との交渉は可能だが、合意できなければ球団側が年俸を設定できるため、選手の交渉力は弱い。今季年俸もMLB最低額の78万ドルをわずかに上回る金額だった。

ただし、基本年俸が安いからといって、活躍に見合う報酬を得られないわけではない。

MLBには年俸調停前の選手を対象に、年間5000万ドルを分配する成果報酬制度というものがある。

たとえばサイ・ヤング賞を受賞すれば250万ドル（約3億8750万円）。さらに、MLB機構と選手会が共同で定めた独自指標「Joint WAR」に応じた報奨も加算される仕組みだ。

参考になるのが、昨季ナ・リーグのサイ・ヤング賞に輝いたパイレーツのポール・スキーンズである。当時メジャー2年目で、年俸調停前という立場はミジオロウスキーと同じだった。

スキーンズが受け取った成果報酬は約344万ドル。サイ・ヤング賞の受賞による250万ドルに加え、WARに基づく報奨が約94万ドル支給された計算になる。

では、ミジオロウスキーの場合はどうか。

今季のサイ・ヤング賞は11月11日（現地時間）に発表される。受賞を仮定し、WAR連動の報奨を約80万ドルと見積もると、成果報酬だけで330万ドルに達する。

この80万ドルは、スキーンズの昨季のWAR報奨約94万ドルを、両投手のWAR（8.0と6.5）の比率で調整した独自試算だ。実際の分配には別の指標が使われるため、参考値となる。

さらに、ミジオロウスキーにはWS優勝による選手への分配金も生じる。昨年の優勝球団ドジャースでは、満額の分配額が1人当たり約48万5000ドルだった。

2026年の分配額は未確定だが、仮に50万ドルを受け取り、サイ・ヤング賞も受賞すれば、基本年俸を合わせた報酬総額は約459万ドル。日本円で約7億円に上る計算だ。

もっとも、これはサイ・ヤング賞受賞を前提とした試算であり、各種報奨の確定額によって総額は変動する。広告契約などの収入も含めていない。

そして、今季の報酬が仮に7億円に達したとしても、現行制度が続けば来季の基本年俸は大幅には上がらないとみられる。

スキーンズの基本年俸も、2025年の87万5000ドルから2026年は108万5000ドルに約24％上がっただけだった。

同じ上昇率なら、来季のミジオロウスキーの年俸は約98万ドル。現行制度を前提とすれば100万ドル前後（約1億5500万円）が一つの目安となるか。

基本年俸が多少上がっても、今季のような報奨が来季も得られるとは限らない。仮に再び高額の報奨を受け取れなければ、年間の報酬総額は一転して大幅減となる可能性もある。

【著者プロフィール】

八木遊（やぎ・ゆう）

1976年生まれ。スポーツライター。米国で大学院を修了後、某スポーツデータ会社に就職。プロ野球、MLB、NFLなどの業務に携わる。現在は、MLBを中心とした野球記事、および競馬記事を執筆中。

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