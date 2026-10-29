巨人は29日、10月30日からジャイアンツタウンスタジアム（Gタウン）と読売ジャイアンツ球場（G球場）で実施する秋季キャンプメンバーを発表した。

▼ 投手

西舘勇陽、竹丸和幸、代木大和、田和廉、又木鉄平、森田駿哉、宮原駿介、冨重英二郎、堀江正太郎、鈴木圭晋、千葉隆広、木下幹也、園田純規、田村朋輝、西川歩、吹田志道、河野優作、花田侑樹、石田充冴、京本眞

▼ 捕手

岸田行倫、山瀬慎之助、松井蓮太朗、李健熙、亀田啓太、坂本達也

▼ 内野手

門脇誠、石塚裕惺、小濱佑斗、リチャード、荒巻悠、増田陸、平山功太、藤井健翔、中田歩夢、村山源、竹下徠空、川原田純平

▼ 外野手

中山礼都、佐々木俊輔、ティマ、笹原操希、相澤白虎、フェリス

※竹丸和幸、森田駿哉、佐々木俊輔の日本代表組は10月31日まで練習参加し、以降は侍ジャパン代表合宿に合流

【自主調整組】

▼ 投手

田中将大、大勢、山﨑伊織、戸郷翔征、赤星優志、中川皓太、則本昂大、田中瑛斗、高梨雄平、船迫大雅、泉圭輔、石川達也、平内龍太、堀田賢慎、井上温大、小笠原慎之介

▼ 捕手

甲斐拓也、小林誠司、大城卓三

▼ 内野手

増田大輝、吉川尚輝、坂本勇人、泉口友汰

▼ 外野手

丸佳浩、松本剛