







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



東京ヤクルトスワローズは29日、遠藤成内野手に自由契約とする旨を通告したと発表した。



遠藤は東海大相模高から2019年ドラフト4位で阪神タイガースに入団。2021年にはファーム日本選手権で最優秀選手賞（MVP）を受賞するなど、将来を期待された内野手だ。



2024年はウエスタン・リーグで126試合に出場し、打率.262、30盗塁、出塁率.392を記録。最高出塁率のタイトルを獲得したものの、一軍出場を果たせず、同年オフに戦力外通告を受けた。



その後、オリックス・バファローズと育成契約を締結。昨季は二軍で76試合に出場し、打率.282、1本塁打、18打点、21盗塁を記録した。



プロ7年目の今季はオリックスのファームで34試合に出場し、打率.174、7打点、8盗塁と苦戦。しかし、金銭トレードでヤクルトへの移籍が決まり、育成選手として新天地での再起を目指すことになった。



ヤクルト加入後はファームで22試合に出場し、55打数16安打、打率.291、2本塁打、12打点、4盗塁と結果を残した。今季の2球団合計では56試合に出場し、打率.220、2本塁打、19打点、12盗塁を記録した。



しかし、10月2日に左外傷性肩関節不安定症の手術を受け、シーズンを終了。プロ7年間で一軍出場を果たせないまま、ヤクルト移籍から約3か月で自由契約を通告されることになった。



将来の主軸候補として期待された25歳の内野手だったが、再び厳しい立場に置かれることになった。



















【関連記事】























この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】