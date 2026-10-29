







東京ヤクルトスワローズは29日、坂本拓己投手、遠藤成内野手ら8選手に対し、自由契約とする旨を通告したと発表した。





坂本は知内高から2022年ドラフト4位でヤクルトに入団した左腕。2025年に一軍デビューを果たし、1試合に登板して1回無失点、1奪三振を記録した。しかし、プロ4年目の今季は一軍登板がなく、ファームでも5試合の登板で0勝1敗、防御率4.96にとどまった。



遠藤は東海大相模高から2019年ドラフト4位で阪神タイガースに入団。2024年オフに戦力外通告を受け、翌2025年からオリックスで育成選手としてプレーした。



今季7月には金銭トレードでヤクルトへ育成選手として移籍し、移籍後はファーム22試合で打率.291、2本塁打、12打点を記録。しかし、10月には左肩の手術を受けていた。



そのほか、竹山日向投手、西濱勇星投手、翔聖投手、佐藤琢磨投手、中川拓真捕手、髙野颯太内野手の育成6選手も対象となった。



ヤクルトは26日にも小澤怜史投手、茂木栄五郎内野手、北村恵吾内野手の3選手に対し、来季の契約を行わない旨を通告しており、今週に入り計11選手について来季の契約方針を明らかにした。





























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