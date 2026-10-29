ロッテは29日、10月30日12時00分からマリーンズオンラインストアにて12月26日に開催されるM☆Splash!! 2026 Last Revueグッズの受注販売を開始すると発表した。

今回販売されるグッズは、メンバー自身の名前や趣味など、それぞれにゆかりのあるモチーフを取り入れたメンバー22名全員分の個別デザインなどで、Tシャツやフェイスタオルをはじめ計20商品を展開。

販売はマリーンズオンラインストアにて10月30日12時00分から11月8日23時59分まで受注販売を行う。詳細はマリーンズオンラインストアにて。

※一部商品は12月26日に開催される「M☆Splash!! 2026 Last Revue」会場でも販売予定

▼ M☆Splash!!リーダーYUKA コメント

「今回のグッズは、メンバー全22名の名前や趣味にちなんだ特別なデザインになっています。私は大好きな『イチゴ』をモチーフにしていただきました！それぞれの個性が詰まったモチーフは、力強いシルバーのクロム質感で立体化されていて、私たちがステージ上で輝き、反射しあう姿が表現されています。皆さんもぜひ『どうしてこのモチーフになったのかな？』と理由を想像しながら楽しんでみてください。12月のLast Revueに向けて、このグッズと一緒に盛り上がっていけたら嬉しいです！」

▼ M☆Splash!! 2026 Last Revueグッズ 商品一例

・Tシャツ（デザイン：モチーフ･集合、サイズ：130、150、S、M、L、XL）：130〜150：3,400円、S〜XL：4,600円

・フェイスタオル（デザイン：実写･キャラ）：2,600円※全て税込

▼ M☆Splash!! 各メンバーモチーフ

YUKA→イチゴ、FUYU→雪だるま、SORA→太陽、YUKI→きのこ、KONOMI→アボカド、MIKU→流れ星、AKANE→リンゴ、HATSUNE→ネコ、HINANO→うさぎ、MAO→パンダ、MARIN→ヤシの木、MIZUKI→リボン、REI→イヌ、TSUKI→月、AYANE→四つ葉クローバー、HARUHI→プリン、KOHARU→星、MASHIRO→白いハート、MIKOTO→バレエシューズ、MIU→ヒヨコ、NAHO→チューリップ、YUI→ポップコーン