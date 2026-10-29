







東北楽天ゴールデンイーグルス 最新情報



東北楽天ゴールデンイーグルスは29日、渡辺翔太投手ら6選手に対し、2027シーズンの選手契約を行わない旨を通知したことを発表した。



今回、通告を受けたのは渡辺翔太投手、古賀康誠投手、石原彪捕手、大栄利哉捕手、入江大樹内野手、金子京介内野手の計6選手となった。



渡辺は北九州高、九州産業大を経て2022年ドラフト3位で楽天に入団。プロ1年目の2023年から51試合に登板し、8勝3敗、25ホールド、防御率2.40を記録するなど、救援陣の一角として活躍した。翌2024年も49試合で7勝を挙げたが、今季はわずか6試合の登板にとどまり、防御率10.50。通算132試合に登板し、16勝5敗、44ホールド、防御率3.31の成績を残した。



古賀は下関国際高から2022年育成ドラフト2位で楽天に入団した左腕。今季は1軍で1試合に登板し、1回2失点、防御率18.00だった。



石原は京都翔英高から2016年ドラフト8位で楽天に入団。2024年には自己最多の68試合に出場し、打率.171、4本塁打、13打点を記録した。しかし、今季は7試合の出場にとどまり、打率.222、0本塁打、1打点。プロ通算133試合に出場した。



大栄は学法石川高から2025年ドラフト4位で入団した捕手。プロ1年目の今季は1軍公式戦での出場がなく、わずか1年で来季の選手契約を結ばない旨を通告された。



入江は仙台育英高から2020年ドラフト5位で楽天に入団。2024年に1軍デビューを果たし、今季は自己最多の17試合に出場したが、打率.208、0本塁打、0打点にとどまった。



金子は盛岡大付高、神奈川大を経て2025年育成ドラフト4位で入団。ルーキーイヤーの今季、5月15日に支配下選手契約を勝ち取り、背番号を134から98に変更した。しかし、1軍では4試合の出場で打率.100、0本塁打、0打点にとどまり、支配下昇格から約5か月で通告を受けることになった。



来季に向けた戦力整理が進む楽天。1軍で実績を残した選手から加入間もない若手まで、6選手が来季の契約を結ばない旨を通知された。













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