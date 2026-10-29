ソフトバンクは29日、緒方理貢と来季の支配下選手契約を締結しない旨を通達したと発表した。

緒方は20年育成ドラフト5位でソフトバンクに入団し、24年3月に川村友斗、仲田慶介（現西武）とともに支配下選手登録を掴む。同年86試合に出場すると、昨季は101試合に出場して、打率.216、6打点、8盗塁の成績を残した。しかし、今季は14試合の出場にとどまった。

▼ 戦力外通告選手

＜外野手＞

緒方理貢