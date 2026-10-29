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元北海道日本ハムファイターズの杉谷拳士氏が29日、米国の野球エンターテインメント球団「サバンナ・バナナズ」からドラフト指名を受け、2027年シーズンから現役復帰することが発表された。



杉谷は帝京高から2008年ドラフト6位で日本ハムに入団。内外野を守れるユーティリティープレーヤーとして活躍し、2022年限りで現役を引退した。引退後は株式会社ZENSHIN CONNECTを設立し、テレビやイベント、YouTubeなど幅広い分野で活動している。



今回、杉谷が指名されたサバンナ・バナナズは、米国ジョージア州サバンナを本拠地とする球団。野球とエンターテインメントを融合した独自競技「バナナボール」を展開しており、「試合は原則2時間」「観客がファウルボールを捕るとアウト」など、通常の野球とは異なるルールを採用している。



音楽やダンス、アクロバティックなプレーを取り入れた試合運営で人気を集め、MLBやNFLの本拠地スタジアムでも数万人規模の観客を動員。2027年にはドジャー・スタジアムやヤンキー・スタジアムなどでの試合も予定されている。











杉谷は今回の指名を受け、「このたび、サバンナ・バナナズのドラフトで指名していただきました。現役引退から約4年。もう一度、選手としての挑戦が始まります」とコメント。



さらに「『夢に年齢制限はない』。いつか日本の皆さんに、最高のエンターテインメントを届けられるその日まで。全力で前進します！！」と、新たな挑戦への意気込みを語った。



2027年は米国を拠点に活動しながら、日本でのテレビ出演やイベントなども可能な範囲で継続する予定。具体的な出場日程などは、球団との協議を経て決定するという。



日本ハムで14年間プレーし、引退から約4年を経て現役復帰を果たす杉谷。米国の新たな舞台で、再びユニホームに袖を通すことになる。





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