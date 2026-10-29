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ロサンゼルス・ドジャースは、MLBのロックアウトが現実味を帯びる中、その前に補強へ動く可能性がある。11月はフリーエージェント（FA）選手との契約が可能であり、新労使協定によるルール変更前に積極的な動きが出るとの見方が強まっている。米メディア『ドジャース・ネイション』のキャメロン・キズラ記者が10月26日（日本時間27日）に言及した。



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ドジャースでは今オフ、9選手がFAとなる見込みで、中でも大きな存在がタリク・スクーバル投手だ。彼は今季、オールスター前に加入し、期待に応える働きを見せた。



また、ドジャースは自軍FA選手との再契約だけでなく、他球団からFAとなる選手の獲得にも動ける。その候補として挙げられたのが、阪神タイガースからポスティングとなる佐藤輝明内野手だ。



佐藤も11月に契約可能となる見込みで、ポストシーズンで得点力不足に苦しんだドジャース打線に長打力を加えられる存在と評価されている。



注目の集まるドジャースの動向について、キズラ氏は「サラリーキャップの導入が不透明な状況下では、将来的に獲得が制限される可能性がある前に、今こそ若手の才能を確保しておくのが賢明な判断かもしれない」と言及した。



今季、NPBで三冠王に輝いた佐藤。もしドジャース移籍となれば、大谷翔平選手らと打線に名を連ねることになり、さらに戦力の厚みを持たせる補強となるだろう。











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