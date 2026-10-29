







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、9名の選手がFAになると見込まれている。チームはここから再契約するべきか、それとも見送るべきかを判断していくことになるが、ブレイク・トライネン投手についてはかなり見通しが不透明なようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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現在38歳のトライネンは今季、右肘炎症により6月中旬から約3か月離脱すると、9月下旬には右肩炎症で離脱しシーズン終了。シーズン成績は36登板、4勝1敗6ホールド1セーブ、防御率3.64とまずまずだったが、後味の悪い幕切れとなってしまった。



そのトライネンについて、同メディアは「今季は右肩の負傷により、不安定なシーズンを早々に終えた。38歳の彼にとって、引退の可能性も視野に入っており、将来が不透明になっている」と記している。



トライネンは2022年オフに右肩の手術を受け、翌2023年は全休を強いられた過去がある。今回の怪我はその再発とみられており、年齢面を考えると故障を乗り越え復活を果たせるかは不確実な面も大きいが、果たして球団や本人はどのような判断を下すのだろうか。











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