











10月28日、福岡ソフトバンクホークスが4連勝で2年連続の日本一に輝いた。ホークスの強力打線が力を発揮した形だが、柳田悠岐、近藤健介、山川穂高ら球界を代表する強打者として知られる3人は、いずれもドラフト前に中日ドラゴンズのスカウト陣から高く評価されていた。しかし、それぞれ異なる理由から獲得には至らなかった。もし、あのとき中日が指名していたら――。元中日スカウト部長の中田宗男氏が著書『星野と落合のドラフト戦略 元中日スカウト部長の回顧録』（カンゼン刊）で振り返った、3人のドラフトの舞台裏に迫る。



柳田悠岐を獲れなかった当時の外野手の編成事情



ソフトバンク2位の柳田悠岐も欲しい選手だった。広島経済大時代に、強烈に高く上がるホームランを見たことがあった。ものすごい打球だったが、あのアッパースイングがプロではちょっと難しいかもしれないと思った。肩も足もあり体のサイズもあったので大化けしたら面白いなと思った。2位で獲ろうと思えば獲れたのだが、中日の2位は吉川（大幾）で決まっていたから、獲るなら3位だった。素材は面白いから欲しい球団は3位までに獲るかもしれないと思っていたら、吉川の次、2位指名の最後でソフトバンクが指名した。



「なぜ獲らなかったんだ！」と結果論では言えるものだが、前年に4位と5位で松井と大島の2人、その前年は1位で野本と即戦力の外野を3人（大島と野本は柳田と同じ左打ち）も獲っていたから、外野よりも内野を優先したいという事情もあったのだ。



















近藤健介は広い本拠地球場がネックに

日本ハム4位の横浜高・近藤もかなり評価していたバッターだった。担当スカウトの石井さんとは「キャッチャーとしては無理だけどバッティングは良いよねぇ」と何度も話していた。だが下位で残っていたら、という評価だった。「キャッチャーがダメなら外野で」といってもウチは広いナゴヤドーム。やはりそこがちょっと引っかかった。

















山川穂高は大学4年時の打撃の変化が評価を下げた

富士大の山川穂高は、担当スカウトの山本が早い段階から絶賛していた。下級生のときから「何がなんでも絶対に獲らないといけない選手」と私自身も思っていた。だが4年になってからタイミングのとり方を変えたのか、山川らしさが消えていた。バッティングに全く魅力がなくなっていたのだ。この年は山川の他に、日本生命・井上晴哉（ロッテ5位）、創志学園高・奥浪鏡（オリックス6位）、この3人の巨漢スラッガーのうち1人は獲りたいと考えていた。



そのなかで最も高く評価したのが山川だったのだが、西武が2位で指名した。松井稼頭央のときから、西武には私が考えていた順位の一つ上で狙った選手を先に獲られた思い出ばかりだ。



スカウトという職から一歩離れて振り返ってみれば、「絶対に獲らないといけない選手」と思いながら、こうやって打つことに特化した選手の指名から逃げてしまっていた。思い切って指名にいっていなかった。そういったことが多々あった。今改めて自省している。







【了】







投手では山本由伸や千賀滉大も獲れていた…？

『星野と落合のドラフト戦略 元中日スカウト部長の回顧録』

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