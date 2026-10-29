10月29日にFA申請手続きがスタートする。FA宣言する選手は日本シリーズが終了した翌日から土日、祝日を除く7日間以内に、権利を行使するか表明しなければならない。今年の締切日は11月9日。宣言した選手は10日にFA宣言した選手と公示され、11日から全球団と契約が交渉可能となる。

今季、新たに国内FA資格を取得したのは22名、海外FA資格を取得したのは17名。すでに国内FA資格を有する14名、海外FA資格を有する52名と合わせて、計105名がFA有資格選手。

野手では上林誠知（中日）、木浪聖也（阪神）、坂倉将吾（広島）、宗佑磨（オリックス）、中川圭太（オリックス）投手では星知弥（ヤクルト）、床田寛樹（広島）、森下暢仁（広島）、小島和哉（ロッテ）、田嶋大樹（オリックス）といった選手たちが新たに国内FA資格を取得しており、どのような決断を下すか注目だ。

▼ 国内FA権今季取得者［22名］

増田大輝（巨人）

星知弥（ヤクルト）

宮本丈（ヤクルト）

山本泰寛（中日）

藤嶋健人（中日）

加藤匠馬（中日）

上林誠知（中日）

木浪聖也（阪神）

熊谷敬宥（阪神）

床田寛樹（広島）

坂倉将吾（広島）

森下暢仁（広島）

前田健太（楽天）

太田光（楽天）

加治屋蓮（楽天）

小深田大翔（楽天）

小島和哉（ロッテ）

宗佑磨（オリックス）

中川圭太（オリックス）

田嶋大樹（オリックス）

石川亮（オリックス）

周東佑京（ソフトバンク）

▼ 海外FA権今季取得者［17名］

高梨雄平（巨人）

大城卓三（巨人）

京田陽太（DeNA）

佐野恵太（DeNA）

坂本誠志郎（阪神）

糸原健斗（阪神）

植田海（阪神）

岩崎優（阪神）

伏見寅威（阪神）

秋山翔吾（広島）

有原航平（日本ハム）

高橋光成（西武）

外崎修汰（西武）

ソト（ロッテ）

西野真弘（オリックス）

上沢直之（ソフトバンク）

近藤健介（ソフトバンク）