10月29日にFA申請手続きがスタートする。FA宣言する選手は日本シリーズが終了した翌日から土日、祝日を除く7日間以内に、権利を行使するか表明しなければならない。今年の締切日は11月9日。宣言した選手は10日にFA宣言した選手と公示され、11日から全球団と契約が交渉可能となる。
今季、新たに国内FA資格を取得したのは22名、海外FA資格を取得したのは17名。すでに国内FA資格を有する14名、海外FA資格を有する52名と合わせて、計105名がFA有資格選手。
野手では上林誠知（中日）、木浪聖也（阪神）、坂倉将吾（広島）、宗佑磨（オリックス）、中川圭太（オリックス）投手では星知弥（ヤクルト）、床田寛樹（広島）、森下暢仁（広島）、小島和哉（ロッテ）、田嶋大樹（オリックス）といった選手たちが新たに国内FA資格を取得しており、どのような決断を下すか注目だ。
▼ 国内FA権今季取得者［22名］
増田大輝（巨人）
星知弥（ヤクルト）
宮本丈（ヤクルト）
山本泰寛（中日）
藤嶋健人（中日）
加藤匠馬（中日）
上林誠知（中日）
木浪聖也（阪神）
熊谷敬宥（阪神）
床田寛樹（広島）
坂倉将吾（広島）
森下暢仁（広島）
前田健太（楽天）
太田光（楽天）
加治屋蓮（楽天）
小深田大翔（楽天）
小島和哉（ロッテ）
宗佑磨（オリックス）
中川圭太（オリックス）
田嶋大樹（オリックス）
石川亮（オリックス）
周東佑京（ソフトバンク）
▼ 海外FA権今季取得者［17名］
高梨雄平（巨人）
大城卓三（巨人）
京田陽太（DeNA）
佐野恵太（DeNA）
坂本誠志郎（阪神）
糸原健斗（阪神）
植田海（阪神）
岩崎優（阪神）
伏見寅威（阪神）
秋山翔吾（広島）
有原航平（日本ハム）
高橋光成（西武）
外崎修汰（西武）
ソト（ロッテ）
西野真弘（オリックス）
上沢直之（ソフトバンク）
近藤健介（ソフトバンク）