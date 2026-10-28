







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、チームの高齢化が進んでいることが不安視されている。世代交代のためにベテランをどう扱っていくか今後が注目される中、米メディア『ヘビー』は、その一部を交換要員とする大胆なトレード案に言及している。



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獲得候補に浮上しているのは、ワシントン・ナショナルズ所属で26歳のCJ・エイブラムス内野手。今季は自身2度目のオールスター選出を果たしたり、球団史上2人目となる“30-30”を達成したりといった活躍を見せた好打者だ。



同メディアは「ファンサイデッドのクリストファー・クライン記者は、エイブラムスにとって最も理想的な移籍先はドジャースだと考えている」としつつ、「ドジャースは巨額の資金をすでに投じている一方。充実したファーム組織もある。プロスペクトが豊富すぎるあまり、全員が昇格への道を確保できるわけではないほどだ。そうした余剰戦力をトレードの駒として活用し、エイブラムスのような即戦力を獲得することは賢明な投資といえる」という同記者の見解を紹介。



続けて、「彼は球界屈指の長打力を誇る内野手へと成長しただけに、獲得には相当な代償が伴うだろう。トレードを成立させるためにはMLB全体のプロスペクトランキングでトップ15に入る選手を2人、さらにはトミー・エドマン内野手やテオスカー・ヘルナンデス外野手のような即戦力を1人差し出さなければならないかもしれない」と指摘している。











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