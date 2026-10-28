







ベースボールチャンネルが制作する『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』のライブ配信が26日に行われた。



今回のライブ配信には、ゲストとしてMLB評論家の福島良一氏が出演。番組内では、ロサンゼルス・ドジャースに所属するタリク・スクーバル投手の去就について話が及んだ。



スクーバルは2024年、2025年と2年連続でア・リーグのサイ・ヤング賞を受賞した球界屈指の左腕。今季途中にデトロイト・タイガースからドジャースへトレード移籍したが、今オフにフリーエージェント（FA）となる見込みで、その去就に注目が集まっている。



そんなスクーバルについて、福島氏はドジャースが再契約を見送る可能性に言及。「タリク・スクーバルとは、多分もう再契約しないと思う」と予測した。











その理由として、福島氏は契約金額の問題を指摘。「おそらく本人（スクーバル）は10年契約くらい要求してくるはずですが、無理ですよ。もう30歳ですし、一つの球団が山本と同等の契約を提示できないですよ」と語り、ドジャースが巨額の契約を結んでスクーバルを引き留めるのは難しいとの見方を示した。



ドジャースは2023年オフ、山本由伸投手と12年総額3億2500万ドルの大型契約を締結。スクーバルとの再契約には、山本に匹敵する大型契約が必要になる可能性があるという。



一方、スクーバルが退団した場合のドジャース先発陣について福島氏は、エースの山本由伸を中心に「ロブレスキーとかストーンに頼っていくことになる」と指摘。その上で、「佐々木がスクーバルに代わる存在になってほしい」とも語り、佐々木朗希投手が今後の投手陣の柱へと成長することに期待を寄せた。



サイ・ヤング賞左腕との再契約は実現するのか。それとも若手投手らがその穴を埋めることになるのか。スクーバルの去就とともに、ドジャースの来季の先発陣にも注目が集まる。



また、番組内では、読売ジャイアンツからドラフト1位指名を受けた横浜高・織田翔希投手の進路についても話が及んだ。福島氏は、織田が巨人に入団する可能性や、米球界への挑戦についても自身の見解を語っている。























【動画】織田翔希は巨人に「100%行かない」MLB評論家が語るその理由とは？





YouTube『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』より





































【関連記事】





















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】