「信頼できる先発投手」今永昇太、3年総額6900万ドル予想も！　FA上位21位…









今永昇太 最新情報

シカゴ・カブスに所属する33歳の今永昇太投手が、今オフのフリーエージェント（FA）市場で3年総額6900万ドル（約109億円）の契約を手にすると予想されたと、米メディア『カブスHQ』が報じている。

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同メディアによると、米メディア『ジ・アスレチック』のジム・ボウデン記者は、今永が年平均2300万ドル（約36億3000万円）となる3年総額6900万ドルの契約を得ると予想。



今永はボウデン記者がまとめた今冬のFA選手トップ40で21位にランクインした。



また、同メディアは今永について、2024年シーズン前に日本から移籍して以降「信頼できるメジャーの先発投手としての地位を確立した」と評している。



1年目からローテーションの中心となり、オールスターに選出されたほか、ナ・リーグ新人王投票で4位に入った。



カブス1年目は15勝3敗、防御率2.91、173回1/3で174奪三振を記録し、チームで最も頼れる先発の一人となっている。



故障に苦しんだ2025年を経て、2026年は32先発で11勝10敗、防御率3.77、174回1/3で174奪三振と復調。











WHIPは1.10で、被安打154、与四球はわずか37にとどめている。



何より大きかったのは、シーズンを通して健康を保ったことだ。



今永はカブスの先発陣で唯一、一度も登板を飛ばさなかった投手だという。



一方で、被本塁打の多さは依然として懸念材料だ。



2026年はキャリアワーストとなる35本塁打を浴び、メジャー移籍後から続く傾向は改善されていない。



それでも同メディアは、イニングを稼ぎ、四球を抑えられる経験豊富なローテーション中盤の先発を求める球団にとって、今永は「魅力的な選択肢」であり続けると伝えている。



カブスにとって、先発投手の補強は今オフ最大の課題の一つだ。



年平均2300万ドルと予想される今永を呼び戻すべきか、その資金を別の補強に回すべきか、同球団は判断を迫られることになる。



同メディアは「2027年に向けて大きな不透明感を抱えるローテーションに、今永の残留は待望の安定をもたらす可能性がある」と締めくくった。



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