







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手を巡り、二刀流を続けるならトレードまで検討すべきとの主張が出ている。強い意思によって強行出場が続けば、また今季のように怪我を繰り返すことになりかねない。米メディア『カレッジ・スポーツ・ネットワーク』が10月24日（日本時間25日）に言及した。



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大谷は今季、6月から左膝の問題を抱え、7月上旬以降は投手として登板できなかった。さらに右上腕二頭筋や首の問題も重なり、オールスター・ブレイク後は打撃成績も低下した。



リーグ優勝決定シリーズ第4戦で放った3ラン本塁打は、実に58日ぶりの一発だった。こうした故障の連鎖を受け、二刀流継続に疑問が呈されている。



大谷は打者に専念すれば球界トップクラスの成績を残すことができる。しかし、二刀流出場を続け、また負傷離脱してしまってはその意味がない。



厳しい声が寄せられたドジャースと大谷について、同メディアは「ポストシーズンでの屈辱的な4連敗と、歴史的な3連覇への挑戦の失敗を受けて、フロントは再びロースターの刷新を迫られることになるだろう」と言及した。



確かに大谷は打者に専念すればMVP級の活躍を見せることができる。しかし、二刀流でも投打でMVP級の成績を残せる実力があるため、球団も大谷自身も二刀流を諦めることができないのだろう。











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