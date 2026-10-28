







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ミルウォーキー・ブルワーズとのナリーグ優勝決定シリーズに0勝4敗で敗れ、ワールドシリーズ3連覇の夢が断たれた。苦戦の要因に高齢化問題を挙げる声も少なくないが、編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏の考えは異なるようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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同メディアは「ドジャースのロースターの平均年齢は30.9歳。平均年齢が30歳を超えているのは全30球団のうち、ドジャースとフィラデルフィア・フィリーズ（30.1歳）の2球団だけだ。MLB全体の平均年齢は27.8歳。今年のリーグ王者であるミルウォーキー・ブルワーズの平均年齢も27.3歳で、ドジャースとは大きな開きがある」と現状に言及。



その上で、「ある朝突然目が覚めて、『あれ、うちの野手陣はこんなに高齢化していたのか』と突然気づいたわけではない。今季、来季にどのような状況になるかは以前から分かっていた」、「だからこそ、若手を起用するタイミングをうまく見極め、経験を積ませる方法を考えなければならない。ここ数年、我々はそれを実践できている。そして今後、有望な若手が次々と台頭してくるなかで、そうした機会はますます増えていくだろう」というフリードマン氏のコメントを伝えている。



同氏は世代交代が円滑に進むと自信を抱いているようだが、果たして今後の展開はどうなるのだろうか。











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