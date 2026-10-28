◆ 打率.438、2本塁打、2打点の活躍「あのサヨナラ本塁打はかっこよかった」

ソフトバンクは28日、「SMBC日本シリーズ2026」第4戦でDeNAに4－2で勝利し、2年連続の日本一に輝いた。最高殊勲選手賞（MVP）には正木智也が選出された。

日本シリーズでは打率.438（16-7）、2本塁打、2打点の活躍を見せた正木。28日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・高木豊氏が「かっこよかったね。（第3戦で）サヨナラ本塁打を打った時の2球の見逃し、3球目に捉えるんだけど、あの本塁打はかっこよかった」と感嘆すると、解説の谷沢健一氏は「昨年は怪我があったが今年しっかり1番に定着して、また違う意味合いの1番に。今季本塁打28本打っているんだから、そういう意味では勢いのつく1番だよね。ソフトバンクには今までなかった1番打者ですね」と評価した。

さらに高木氏が、もう1人の解説・辻発彦氏に対し「辻さんが今日プレイボールかかって、正木の打席の時に簡単に安打を打って、やっぱり1番って大事だなってしみじみ言っていた」と語ると、辻氏は「日本シリーズの初戦の初球の大ファール。あそこからどーんとDeNAに対してインパクトを与えましたよね」と振り返った。高木氏は「恐怖を与えにいったというような感じがする。最近の野球って本塁打で決着がつくことが多くてね、そういう打者を1番に持っているというのは、ソフトバンクって強いんだろうなと思いますね」と分析した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』