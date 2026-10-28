正木智也を獲れていれば…最も獲得チャンスがあったのは中日？　当時あった…













10月28日、福岡ソフトバンクホークスが4連勝で2年連続の日本一に輝いた。その中心にいたのが、シリーズMVPに選ばれた正木智也だ。1番打者として4試合すべてで安打を放ち、打率.438、2本塁打。レギュラーシーズンでも28本塁打を記録した強打の外野手は、5年前のドラフトで中日ドラゴンズの1位候補に挙がっていた。しかも中日には、正木を指名する機会が2度あった。当時のスカウトの証言と12球団の指名結果から、その分岐点を振り返る。



2021年ドラフトの舞台裏



正木が福岡ソフトバンクホークスからドラフト2位で指名された2021年、中日は得点力不足の解消を急いでいた。元中日スカウト部長で、当時アマスカウト部アドバイザーを務めていた中田宗男氏は、著書『星野と落合のドラフト戦略 元中日スカウト部長の回顧録』（カンゼン刊）で、その舞台裏を次のように振り返っている。



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前年に8年ぶりのAクラス（3位）となり、期待も大きかった与田監督の最後のシーズン。だがチーム防御率がリーグ1位だった反面、チーム打率とホームランは共にリーグ最低に終わり、首位と18・5ゲーム差の5位に終わった。



「勝てないのは打てないから！」と散々言われ、叩かれたシーズンだった。



そんなシーズンのドラフトだったから、アドバイザーとしては「打てそうな選手を根こそぎ獲りにいこう」という話をした。体格があって遠くに飛ばせる選手は、ほぼ全員指名候補に挙がっていた。



1位で名前が挙がっていたのは慶応大のスラッガー・正木智也（ソフトバンク2位）と、「鳥谷二世」になれるぞと評価していた関西大の野口智哉（オリックス2位）。そして上武大のブライト健太だった。この3人から誰にしようかと考え、運動能力に優れ、大学選手権でドラフトの目玉でもあった西日本工業大の左腕・隅田知一郎（西武1位）から放った豪快な一発が強烈に印象に残っていたブライトに決めた。



2位で指名した駒澤大の鵜飼航丞は中京大中京高校時代から注目していたスラッガーだった。3年の時点で「いよいよ本格化しそうです。来年追いかけます」と担当スカウトが話していた。



1位のブライトに続いて大学生外野手となった。これは私のスカウト部長時代の「打てるけど守るところがない……」という理由で打てる選手を獲ってこなかった反省を生かして、「打てる選手ならポジションに関係なく獲ろう」ということで迷いなく指名した。



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正木の名前は、中日が検討していたドラフト1位候補に確かにあった。しかし球団が最終的に選んだのは、身体能力と長打力を評価したブライト健太。そして2巡目では、高校時代から追いかけていた鵜飼航丞を指名した。いずれも理由のある選択だったことが、中田氏の回顧から読み取れる。

















上位2枠を大学生外野手に使った中日



ただ、当日の指名結果を並べると、中日が正木の獲得に最も近い位置にいた球団の一つだったことはたしかだ。以下は、2021年ドラフト1、2巡目の指名選手を、2巡目の指名順に並べたものだ。







※2巡目の指名順に掲載。★＝大学生外野手。高＝高校生、大＝大学生、社＝社会人。投＝投手、捕＝捕手、内＝内野手、外＝外野手。



1巡目で大学生野手を指名したのは、中日だけだった。しかも2巡目でも大学生外野手の鵜飼を指名。正木がソフトバンクに指名されるまでに、大学生外野手を2人獲得していた球団は中日しかない。



他球団にも正木を指名する機会はあった。中日より先に2巡目の指名権を持っていたDeNAと日本ハム、さらに中日の後に指名した西武、広島も同様だ。しかし、この4球団のうちDeNA、西武、広島は1、2巡目をともに投手の指名に充て、日本ハムは高校生の投手と内野手を選んでいる。大学生外野手を上位で積極的に求めていたことが、指名結果に最もはっきり表れているのは中日だった。



さらに中日は、正木を単に指名できたというだけではない。実際に1位候補として評価していたのである。1巡目で正木を選ぶ道もあれば、ブライトを指名した後、2巡目で正木を獲る道もあった。正木がソフトバンクに指名されたのは、中日の2巡目指名から3球団後。補強ポイントと事前評価を合わせて考えれば、中日は12球団の中でも、とりわけ正木を獲得する現実的なチャンスが大きかった球団と言えるだろう。

















ドラフトから5年、異なる道を歩んだ3人



それから5年。3人のキャリアは大きく異なる道を歩んだ。ブライトは2025年に自己最多の83試合に出場したものの、2026年10月に現役引退を表明した。本人は今季、心身の不調で休養していたことも明かしており、数字だけで単純に評価できるものではない。一方、鵜飼は今季54試合に出場して打率.235、5本塁打。前年の30試合、打率.189、0本塁打から成績を伸ばしたものの、一軍の主力に定着するには至っていない。



もっとも、正木も初めから順調だったわけではない。2025年まではシーズン最多7本塁打。昨季はけがの影響もあって一軍17試合の出場にとどまった。それが5年目の今季、28本塁打を放ち、日本シリーズMVPまで駆け上がった。開花の時期をドラフト当日に見通すことなど、誰にもできなかったはずだ。



もし中日が正木を指名していたら、同じように飛躍したのだろうか。出場機会や成長環境が変われば、違う結果になった可能性もある。あくまでも“結果論”にすぎない。



それでも、中日が正木を高く評価していたこと、そして大学生外野手の獲得に最も積極的だった球団であることは、当時の証言と指名結果が物語っている。2度の選択の先に、抜きん出たスラッガーがいた。結果論と承知しつつも、ドラフトという舞台に潜む「紙一重」を考えずにはいられない。





【了】







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