ソフトバンク VS DeNA 日本シリーズ 最新情報

福岡ソフトバンクホークスの前田悠伍投手は28日、みずほPayPayドームで行われた横浜DeNAベイスターズとの「SMBC日本シリーズ2026」第4戦に先発登板。4回2/3を投げて3安打2失点、4奪三振で降板した。

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レギュラーシーズンでは12勝1敗、防御率2.10を記録した高卒3年目の左腕。日本シリーズ初登板初先発となったが、初回から苦しい立ち上がりとなった。

先頭の度会隆輝外野手に四球を与えると、1死一塁から佐野恵太外野手に右翼席への先制2ランを被弾。いきなり2点を失ったものの、2回と3回は三者凡退に抑え、立ち直りを見せた。

4回も2死から松尾汐恩捕手に二塁打を許したが、後続を打ち取って無失点。その裏に味方打線が3点を奪って逆転すると、5回も2死までこぎつけた。

しかし、度会に右前打を許したところで小久保裕紀監督が交代を決断。勝利投手の権利まであと1死の場面で、無念の降板となった。

前田は「初回にあのような点の取られ方をしてしまうとチームに流れが来ないし、リズムが悪くなってしまう。粘らなければいけなかった」と反省の言葉を口にした。

それでも「でも今日はチームが勝つことが一番大事。このままチームが勝つことを信じて応援します」と、チームの勝利を願った。

ソフトバンクは4回に山本祐大捕手の同点2点適時三塁打、柳田悠岐外野手の勝ち越し適時打で逆転。6回にも1点を追加し、4-2で勝利した。

日本シリーズ4連勝で2年連続13度目の日本一を達成。前田自身に白星はつかなかったものの、初回の失点以降は追加点を許さず、チームの逆転勝利につなげた。

【了】