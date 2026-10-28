守備シフトも関係なし！ “38歳レジェンド”が日本一決める決勝打「いいとこ…

ソフトバンク VS DeNA 日本シリーズ 最新情報

福岡ソフトバンクホークスの柳田悠岐選手は28日、みずほPayPayドームで行われた横浜DeNAベイスターズとの「SMBC日本シリーズ2026」第4戦に「6番・指名打者」で先発出場。4回に勝ち越しの適時打を放ち、チームの2年連続日本一に貢献した。

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2点を追う4回、2死一、二塁から山本祐大捕手が右翼線へ2点適時三塁打を放ち、試合は振り出しに。なおも2死三塁のチャンスで、柳田に打席が回った。

DeNA先発の平良拳太郎投手に対し、カウント1-1からの3球目、外角低めのフォークを捉えると、打球は二塁ベース後方を守っていた遊撃手・成瀬脩人選手のグラブをはじき、中堅へ。

相手の極端な守備シフトを破る勝ち越しの適時打となり、ソフトバンクが3-2と逆転に成功した。

柳田は「打ったのはフォークです。チャンスで何とかバットの芯に当てることを意識しました」とコメント。続けて「いいところに飛んでくれて、タイムリーとチャンスを生かすことができて良かったです」と喜びを語った。

ソフトバンクは初回に佐野恵太選手の2ランで先制を許したものの、4回に山本と柳田の連続適時打で逆転。6回にも山本の犠飛で貴重な追加点を挙げた。

試合はソフトバンクが4-2で勝利し、日本シリーズ4連勝で2年連続13度目の日本一を達成。柳田の勝ち越し打が、日本一を決める大きな一打となった。

【了】