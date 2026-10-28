ソフトバンク VS DeNA 日本シリーズ 最新情報

福岡ソフトバンクホークスの山本祐大捕手は28日、みずほPayPayドームで行われた横浜DeNAベイスターズとの「SMBC日本シリーズ2026」第4戦に「5番・捕手」で先発出場。4回に同点の2点適時三塁打を放ち、チームの逆転勝利に貢献した。

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2点を追う4回、2死二塁から栗原陵矢内野手が申告敬遠で出塁し、一、二塁のチャンスで山本に打席が回った。

DeNA先発の平良拳太郎投手に対し、カウント1-2と追い込まれたものの、4球目の145キロの直球を右翼線へ運び、同点となる2点適時三塁打を記録。三塁ベース上では両拳を握りしめ、喜びを爆発させた。

山本は「このチャンスを絶対に生かそうと思いました。気持ちが熱くなるものがありましたし、追い込まれてから食らいついていくことができました」とコメント。さらに「ここからが大事になってくるので、気を引き締めて頑張っていきます」と気持ちを引き締めた。

山本は今年5月、尾形崇斗投手、井上朋也内野手との交換トレードでDeNAからソフトバンクへ移籍。古巣との日本シリーズで勝負強い打撃を披露し、チームを勢いづけた。

その後、ソフトバンクは柳田悠岐外野手の適時打で勝ち越しに成功。山本も6回に左犠飛を放ち、この試合で計3打点を挙げた。

チームは4-2で勝利し、日本シリーズ4連勝で2年連続の日本一を達成。山本は古巣を相手に攻守でチームを支え、日本一に大きく貢献した。

【了】