AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグフェーズ第3節が28日に行われ、ガンバ大阪（日本）とブリーラム・ユナイテッド（タイ）が対戦した。

昨シーズンのAFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）を制覇し、ACLEへの出場権を手にしたG大阪。OBの明神智和監督のもと、リーグ戦では苦しい戦いが続いているが、アジアの舞台では開幕2連勝中。初戦でコンアン・ハノイ（ベトナム）に快勝すると、敵地へ乗り込んだ前節はニューカッスル・ジェッツ（オーストラリア）を3－1で下した。今節はホームにタイ王者のブリーラム・ユナイテッドを迎える。

立ち上がりの9分、中谷進之介が敵陣右サイド深くへロングボールを蹴り込み、相手選手に競り勝ったイーライ・アダムスがゴール前へグラウンダーで折り返す。ファーサイドに走り込んだウェルトンが右足で合わせたが、シュートは枠の上へ。さらに16分にはフアンペが強烈なミドルシュートを放ち、GKが弾いたこぼれ球に土信田悠生が反応するも決め切れず、G大阪は立て続けに訪れた決定機を生かすことができない。

その後もチャンスを作り続けるG大阪。36分には初瀬亮が左から上げた鋭いクロスに土信田が飛び込むも、ヘディングシュートは惜しくも枠の右へ。その直後にはウェルトンの力強い突破から左CKを獲得し、初瀬のキックがファーサイドの土信田に渡るも決め切ることができない。

すると39分、セットプレーの流れからブリーラムのエドゥアルド・マンシャに押し込まれて失点。チャンスを逃し続けていた中で一瞬の隙を突かれ、1点ビハインドで前半を終えることとなった。

後半開始早々の49分、ブリーラムが右サイドからのアーリークロスでゴール前に混戦を作りネットを揺らしたが、ハンドがあったとして得点は認められず。事なきを得たG大阪は圧力を強めるべく、57分にイッサム・ジェバリ、宇佐美貴史、美藤倫を投入。すると66分、ウェルトンが敵陣左サイドの深い位置でFKを獲得すると、キッカーの宇佐美が右足インスイングのボールを蹴り込む。これが逆のサイドネットを直接揺らし、試合を振り出しに戻した。

逆転を目指して攻め続けるG大阪。81分には宇佐美がボックス右角付近から上げたクロスがファーサイドへ流れ、ウェルトンがゴールを狙ったが左ポスト直撃。直後には美藤が巧みなターンからフィニッシュまで持ち込んだが、相手GKの好セーブに阻まれる。最終盤には互いにチャンスを作るも決め切れず、試合は1－1で終了した。

次節は11月4日に行われ、G大阪はアウェイで浦項スティーラース（韓国）、ブリーラム・ユナイテッドはホームで鹿島アントラーズ（日本）と対戦する。

【スコア】

ガンバ大阪 1－1 ブリーラム・ユナイテッド

【得点者】

0－1 39分 エドゥアルド・マンシャ（ブリーラム・ユナイテッド）

1－1 66分 宇佐美貴史（ガンバ大阪）