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ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、ロースター再編の一環として複数の選手を放出する可能性がある。中でもアレックス・コール外野手、アレックス・ベシア投手、テオスカー・ヘルナンデス外野手の3人が退団となると見られている。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のジェイソン・フライ記者が10月26日（日本時間27日）に言及した。



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コールは今ポストシーズンでロースターから外れており、現時点では余剰戦力とみられている。2030年まで球団保有下にあるものの、32歳という年齢を考えれば、控え外野手の役割はマイナーにいる若手で代替できる。



ベシアはこれまでブルペンの中核を任されてきたが、今オフにフリーエージェント（FA）となる。30歳の左腕には好条件のオファーが届く可能性が高く、特にポストシーズンでの経験と実績は他球団にとって魅力的だ。



そして最も大きな名前として挙げられたのがヘルナンデスだ。中軸で長打力を発揮する一方、守備面には課題があり、有望株のホスエ・デポーラ外野手の出場機会を確保するために放出されるかもしれない。



これまで数々の場面でチームを救ってきたヘルナンデスについて、フライ氏は「ドジャースにとっては、彼をトレードして見返りを得られる価値がまだある。彼らは間違いなく外野陣の若返りを図りたいだろう。デポーラが毎日出場できる機会を確保することも有益だ」と言及した。



大谷翔平選手らと打線の主軸を担ってきたヘルナンデスだが、ドジャースはチーム全体の高齢化が問題となっている。今季は怪我もあって期待された結果を残せなかったために、来季の構想には入れないのかもしれない。











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