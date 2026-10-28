







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、三塁レギュラーのマックス・マンシー内野手が36歳を迎えている。近い将来に世代交代を行う必要があるが、後釜が外部のスター選手になる可能性もゼロではないかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。



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後釜候補と目されているのは、タンパベイ・レイズ所属で23歳のジュニオール・カミネロ内野手。メジャーに本格定着した昨季から今季にかけ、2年連続で40本塁打をクリアしている看板選手の一人だ。



同メディアは「ESPNのホルヘ・カスティーヨ記者は『カミネロは既に、フアン・ソト外野手やブラディミール・ゲレーロJr.内野手らと同水準の報酬を得たいという希望を表明している』と伝えている。彼を長期的に引き留めるために、10年総額5億〜7億ドル程度の契約が必要になるとすれば、それほどの巨額を支払える資金力を持つのは、ドジャースをはじめとするごく一部の球団に限られるだろう」と言及。



続けて、マンシーの契約が2027年、球団OP行使なら2028年までとなっていることを踏まえた上で、「ドジャースが来季終了後にレイズとの交渉をまとめ、カミネロをトレードで獲得する可能性が浮上する。あるいは、2028年シーズン後の移籍も考えられる」、「ロースターの柔軟性、ファームの充実度、そして資金力を総合的に考えると、ドジャースほど有利な立場にある球団はメジャーに存在しない」と記している。











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