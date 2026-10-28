アルファロメオ・スパイダーの、合わせても、合わせても、合わない悩み｜『Octane』UKスタッフの愛車日記

『Octane』UK版スタッフによる愛車日記。サムがレストア中の1969年 アルファ ロメオ・スパイダー。今回は、その画一的ではない作りに頭を悩ませる様子をレポートする。

【画像】パーツに合わせて車を整える？個体差もレストアの醍醐味のひとつ（写真4点）

アルファロメオ・スパイダーは、今年の春に生誕60周年を迎えた。私の愛車は57歳なので、少し若輩者だ。この記念すべきアニバーサリーイヤーが終わるまでに、もう一度この車を走らせたいという大きな目標の実現に向けて、少しずつだが前進している。

サンドブラスト処理を施されたボディは、プライマーをしっかりと吹き付けることで、均一かつ安定した状態に仕上げられた。現在はボディシェルの細部を整え、やすりがけや微調整が行われているところだ。パネルの接合ラインには印が付けられ、位置合わせが進められている。わずかに不揃いな部分は、年季の入った風格あるハンマーで軽く叩いて直す。ボディのプレスラインは、必要に応じて滑らかに整えたり、シャープに際立たせたりしている。こうした成形作業は、根気のいる地道な工程だ。しかし、この車が検査に合格するためにも不可欠な工程なのだ。

そこにもまた、別の問題が潜んでいるのだろうと思う。私自身の職業である写真撮影は、状況の違いに応じて技術的な問題を解決し、創造的な解決策を見いだしていく作業の連続だと考えている。どのプロジェクトも、どの対応にも、同じものはない。機械整備や金属加工は、やはりそういったこととは違うものではないだろうか？

なにしろ、自動車は設計図に基づき、許容誤差の範囲内で製造されるものだ。ならば、ばらつきも限られているはずだ。ところが、またしても私の考えは間違っていたようだ。実際には、こうしたボディには、ひと目でわかるほどの違いが存在する。ここは寛大に表現するとして、これらのアルファロメオのボディ形状や造形については、”独自の解釈がある”とでも言っておこう。

昨年、ミラノにあるアルファロメオ博物館のキュレーター、ロレンツォ・アルディツォ氏と、1966年デュエットの設計と製造について話し合う幸運に恵まれた。彼は微笑みながら、こうした個体差についてはピニンファリーナに尋ねてみればいいと、私に言った。

彼は、肩をすくめながらこう語った。「ボディシェルを作ったのは彼らであって、我々ではないからね。それに、手作りだったしね」つまりボディシェルには、人間の手による手作業ならではの、微妙な違いがしばしば生じていたということだった。

おそらく、リアウイングをパネルに合わせるには、少々手を加える必要があっただろう。フロントウイングは、無駄を省くため、以前の設計段階で使われていたものを流用したのかもしれない。私の愛車の場合、金属加工職人たちは、ニール・アームストロングによる人類初の月面歩行が目前に迫っていたせいか、少々気が散っていたのかもしれない…。または、単に金曜日の午後や月曜日の朝だった、というだけかもしれないが。

理由はどうあれ、これらの車は、型抜きしたクッキーのように寸分違わず作られたものではなかった。独特の癖や不規則さがあり、それらはその後の60年間にわたって受け継がれ、増幅してきた。その結果、私自身も頭を悩ませることになった。フロントバンパーとノーズパネルの隙間は、どの程度が適切なのだろうか？ 指1本分？ それとも2本分？ そもそも、誰の指を基準にする？ リアライトとトランクリッドは、どれほど滑らかに収まるべきなのだろうか？ 特に、ひとつとしてまったく同じものがないことを考えると、フロントライトの透明の樹脂カバーは、どれほどぴったり収まるべきなのか。確かに、新旧を問わずすべてオリジナルの型から作られたパネルなら、それぞれオリジナルまたは純正の新品部品と、ぴったり適合するはずではないのか？ それが、そうとは限らない。

いつものように、パトリック・ダッセが執筆したスパイダーに関する権威ある専門書に目を通してみた。ところが、歴史的な写真を眺めていると、答えよりも疑問のほうが多く浮かんでしまう。そこで、アルファホリックス社のジムに電話をかけることにした。聡明な彼は、私が抱える悩みを十分に理解してくれた。そして親切にも、参考写真とともに含蓄のある助言をよこしてくれた。「この車は、ライトに合わせて整えるのであって、その逆ではない」ということだ。

そうした知識を得て、私はターナー・クラシックス社の工房で、ジョンとジュリアンとともに作業に取りかかっている。輝く新品のパーツを並べ、歯を食いしばり、体の痛みや不調について語り合い、さらに何杯も紅茶を飲み、プライマー塗装の上に鉛筆で書き込みをしながら、数回にわたる仮組み作業の最初の一回目を始めるのだ。これよりも大変な作業も出てくるだろう。どうやら、まだまだ解釈の余地がありそうだ。

文：Sam Chick