







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースの髙寺望夢選手は28日、オリックス・バファローズとの「みやざきフェニックス・リーグ」に「3番・遊撃」で先発出場。2打席連続で三塁打を放ち、持ち前の長打力と俊足をアピールした。







プロ野球はDAZNで全試合配信！

今すぐ視聴するなら［PR］







髙寺は上田西高から2020年ドラフト7位で阪神に入団したプロ6年目内野手。俊足と巧みなバットコントロールを武器とする右投左打の24歳で、内外野をこなすユーティリティー性も持ち味としている。



2-0と阪神がリードして迎えた7回、2死一、二塁の好機で第4打席に入った髙寺。鋭く振り抜いた打球は中堅手の頭上を越えると、髙寺は快足を飛ばして一気に三塁へ。



スライディングすることなく悠々と三塁に到達し、リードを4点に広げる2点適時三塁打となった。6回の第3打席でも三塁打を放っており、2打席連続の三塁打で存在感を示した。



髙寺は前日の楽天戦でも逆方向への2ラン本塁打を記録。8回に放った一発がチームの反撃のきっかけとなり、立石正広選手の逆転サヨナラ3ランにつなげていた。



今季は一軍で自己最多の128試合に出場し、打率.219、3本塁打、24打点、12盗塁を記録。二塁や外野を中心に出場機会を増やしたが、来季は遊撃での定位置獲得を目指している。



フェニックス・リーグでは攻守にアピールを続けており、来季のさらなる飛躍が期待される。



なお、試合は阪神が5-0でオリックスに勝利した。































【動画】あっという間に三塁到達！髙寺望夢が見せた驚異の快走がこちら



DAZNベースボールのXより





パワー＆スピード



髙寺望夢 スタンディングトリプル

センターオーバー⇒11秒足らずで三塁到達



⚾️オリックス×阪神（フェニックス・リーグ）

#阪神タイガース #だったらDAZN

#イージースポーツ https://t.co/PvmYxcKCEo

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】