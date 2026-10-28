阪神タイガース 最新情報
阪神タイガースの髙寺望夢選手は28日、オリックス・バファローズとの「みやざきフェニックス・リーグ」に「3番・遊撃」で先発出場。2打席連続で三塁打を放ち、持ち前の長打力と俊足をアピールした。
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髙寺は上田西高から2020年ドラフト7位で阪神に入団したプロ6年目内野手。俊足と巧みなバットコントロールを武器とする右投左打の24歳で、内外野をこなすユーティリティー性も持ち味としている。
2-0と阪神がリードして迎えた7回、2死一、二塁の好機で第4打席に入った髙寺。鋭く振り抜いた打球は中堅手の頭上を越えると、髙寺は快足を飛ばして一気に三塁へ。
スライディングすることなく悠々と三塁に到達し、リードを4点に広げる2点適時三塁打となった。6回の第3打席でも三塁打を放っており、2打席連続の三塁打で存在感を示した。
髙寺は前日の楽天戦でも逆方向への2ラン本塁打を記録。8回に放った一発がチームの反撃のきっかけとなり、立石正広選手の逆転サヨナラ3ランにつなげていた。
今季は一軍で自己最多の128試合に出場し、打率.219、3本塁打、24打点、12盗塁を記録。二塁や外野を中心に出場機会を増やしたが、来季は遊撃での定位置獲得を目指している。
フェニックス・リーグでは攻守にアピールを続けており、来季のさらなる飛躍が期待される。
なお、試合は阪神が5-0でオリックスに勝利した。
【動画】あっという間に三塁到達！髙寺望夢が見せた驚異の快走がこちら
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パワー＆スピード
髙寺望夢 スタンディングトリプル
センターオーバー⇒11秒足らずで三塁到達
⚾️オリックス×阪神（フェニックス・リーグ）
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