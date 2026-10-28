ソフトバンク VS DeNA 日本シリーズ 最新情報
「SMBC日本シリーズ2026」第4戦（4勝先取）、福岡ソフトバンクホークス対横浜DeNAベイスターズの試合が28日、ソフトバンクの本拠地・みずほpaypayドーム福岡で開催。試合開始に先立ち、両チームの先発メンバーが発表された。
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日本一に王手をかけたソフトバンクの先発は、今季12勝を挙げた前田悠伍。今季の交流戦でDeNA戦に登板した際は、5回1失点で白星を挙げている。ブレイクを遂げた若き左腕が、チームを日本一へ導けるか注目だ。
クリーンナップは3番・近藤健介、4番・栗原陵矢、5番・山本祐大となっている。
後がないDeNAの先発マウンドを託されたのは、プロ13年目の平良拳太郎。今月14日のCSファイナルステージでは、5回2/3を無失点に抑える好投を見せた。多彩な変化球を武器に、チームの窮地を救う投球を見せたいところだ。
主軸には3番・佐野恵太、4番・宮崎敏郎、5番・筒香嘉智が名を連ねた。
試合は、18時プレイボール予定だ。
[caption id="attachment_298869" align="alignnone" width="1200"] （左から）前田悠伍、平良拳太郎（写真：産経新聞社）[/caption]
「SMBC日本シリーズ2026」第4戦（4勝先取）、福岡ソフトバンクホークス対横浜DeNAベイスターズの試合が28日、ソフトバンクの本拠地・みずほpaypayドーム福岡で開催。試合開始に先立ち、両チームの先発メンバーが発表された。
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先攻：横浜DeNAベイスターズ
1番（左）度会隆輝
2番（二）牧秀悟
3番（一）佐野恵太
4番（指）宮崎敏郎
5番（三）筒香嘉智
6番（捕）松尾汐恩
7番（中）三森大貴
8番（右）井上朋也
9番（遊）成瀬脩人
（投）平良拳太郎
後攻：福岡ソフトバンクホークス
1番（右）正木智也
2番（中）周東佑京
3番（左）近藤健介
4番（三）栗原陵矢
5番（捕）山本祐大
6番（指）柳田悠岐
7番（一）山川穂高
8番（二）牧原大成
9番（遊）庄子雄大
（投）前田悠伍
【了】