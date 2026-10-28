







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ミルウォーキー・ブルワーズとのナリーグ優勝決定シリーズに0勝4敗で敗れ、ワールドシリーズ3連覇の夢が断たれた。米メディア『ドジャースウェイ』はこの結果を受け、球団が大補強に打って出る可能性について言及している。



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同メディアは「編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏はシーズン終了後の総括会見で、ドジャースの黄金時代は終わったと主張する人々についてどう思うかと尋ねられた。すると、彼はたちまち狂気じみた笑みを浮かべ、見る人によっては自信とも傲慢さとも受け取れるほどの強気な態度で、そうした懐疑的な声をすべて歓迎すると断言した」と言及。



続けて、「ブルワーズはたとえ王者として過ごしていたとしても、今後数週間のうちにこのインタビューを目にすれば、目を見開き、固唾をのんで見守ることになるだろう。なぜなら闘志をむき出しにし、怒りに燃える彼の存在は計り知れない脅威となるからだ。彼がタリック・スクーバル投手との契約だけで補強を終えると本気で思うだろうか。ロックアウトが起きたところで、新たなアベンジャーズのような超豪華軍団を作り上げるのを阻止できると本気で思うだろうか。その答えは、彼の笑みにすべて表れている」と記している。



再びワールドシリーズ制覇を目指す来季へ向け、今オフは果たしてどのような補強を敢行することになるのだろうか。











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