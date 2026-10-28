















日本シリーズ2026 試合速報・結果一覧｜ソフトバンク 対 DeNA



10月24日（土）に開幕する「SMBC日本シリーズ2026」。横浜DeNAベイスターズと福岡ソフトバンクホークスが日本一を懸けて激突する。本記事では、全試合の日程・結果、シリーズの勝敗、スコア、試合経過、スタメン、本塁打、投手成績などを随時更新する。

日本シリーズ観るならU-NEXT！第1・2・3・6・7戦をライブ配信！［PR］SMBC日本シリーズ2026ソフトバンク 対 DeNA日本シリーズ試合速報シリーズ対戦成績（4勝先取）横浜DeNAベイスターズ0勝福岡ソフトバンクホークス3勝第3戦終了時点注目の試合｜第4戦試合前10月28日（水）／みずほPayPayドーム福岡DeNAソフトバンク現在：試合前最新情報先発投手ソフトバンク：前田悠伍DeNA：平良拳太郎本塁打試合のポイント12勝左腕・前田悠伍の投球で日本一なるか、DeNAが流れを引き戻すか日本シリーズ2026 全試合日程・結果

対戦カード：横浜DeNAベイスターズ－福岡ソフトバンクホークス。試合終了後にスコア・勝利チームを更新する。

第1戦 10/24（土）18:30DeNA 1 : 3 ソフトバンク試合終了横浜スタジアム第2戦 10/25（日）18:00DeNA 3 : 4 ソフトバンク試合終了横浜スタジアム第3戦 10/27（火）18:00ソフトバンク 2 : 1 DeNA試合終了みずほPayPayドーム福岡第4戦 10/28（水）18:00ソフトバンク － : － DeNA予定みずほPayPayドーム福岡第5戦 10/29（木）18:00ソフトバンク － : － DeNA予定みずほPayPayドーム福岡第6戦 10/31（土）18:30DeNA － : － ソフトバンク予定横浜スタジアム第7戦 11/1（日）18:00DeNA － : － ソフトバンク予定横浜スタジアム※一方のチームが4勝した時点で終了。第5戦以降は開催されない場合がある。雨天などによる順延、引き分けによる追加試合が発生した場合は日程を更新する。日本シリーズ2026 第4戦 試合経過イニング別スコアチームDeNA----------ソフトバンク----------※延長戦になった場合はイニング列を追加コメント・談話速報DeNAソフトバンク試合開始10月28日（水）試合開始日本シリーズ2026 第4戦 スタメン福岡ソフトバンクホークススターティングメンバー：1番2番3番4番5番6番7番8番9番先発投手：前田悠伍横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー：1番2番3番4番5番6番7番8番9番先発投手：平良拳太郎日本シリーズ2026 第4戦 試合結果試合結果・投手成績最終スコア勝利投手敗戦投手セーブ試合時間日本シリーズ2026 優勝・MVP日本一シリーズ終了後に更新最高殊勲選手（MVP）シリーズ終了後に更新