日本シリーズ2026 試合速報・結果一覧｜ソフトバンク 対 DeNA
10月24日（土）に開幕する「SMBC日本シリーズ2026」。横浜DeNAベイスターズと福岡ソフトバンクホークスが日本一を懸けて激突する。本記事では、全試合の日程・結果、シリーズの勝敗、スコア、試合経過、スタメン、本塁打、投手成績などを随時更新する。
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SMBC日本シリーズ2026
ソフトバンク 対 DeNA
日本シリーズ試合速報
シリーズ対戦成績（4勝先取）
横浜DeNA
ベイスターズ
0勝
－
福岡ソフトバンク
ホークス
3勝
第3戦終了時点
注目の試合｜第4戦
試合前
10月28日（水）／みずほPayPayドーム福岡
DeNA
－
:
ソフトバンク
－
現在：試合前
最新情報
先発投手
ソフトバンク：前田悠伍
DeNA：平良拳太郎
本塁打
試合のポイント
12勝左腕・前田悠伍の投球で日本一なるか、DeNAが流れを引き戻すか
日本シリーズ2026 全試合日程・結果
対戦カード：横浜DeNAベイスターズ－福岡ソフトバンクホークス。試合終了後にスコア・勝利チームを更新する。
第1戦 10/24（土）18:30
DeNA 1 : 3 ソフトバンク
試合終了
横浜スタジアム
第2戦 10/25（日）18:00
DeNA 3 : 4 ソフトバンク
試合終了
横浜スタジアム
第3戦 10/27（火）18:00
ソフトバンク 2 : 1 DeNA
試合終了
みずほPayPayドーム福岡
第4戦 10/28（水）18:00
ソフトバンク － : － DeNA
予定
みずほPayPayドーム福岡
第5戦 10/29（木）18:00
ソフトバンク － : － DeNA
予定
みずほPayPayドーム福岡
第6戦 10/31（土）18:30
DeNA － : － ソフトバンク
予定
横浜スタジアム
第7戦 11/1（日）18:00
DeNA － : － ソフトバンク
予定
横浜スタジアム
※一方のチームが4勝した時点で終了。第5戦以降は開催されない場合がある。雨天などによる順延、引き分けによる追加試合が発生した場合は日程を更新する。
日本シリーズ2026 第4戦 試合経過
イニング別スコア
チーム
1
2
3
4
5
6
7
8
9
計
DeNA
----------
ソフトバンク
----------
※延長戦になった場合はイニング列を追加
コメント・談話速報
DeNA
ソフトバンク
試合開始
10月28日（水）
試合開始
日本シリーズ2026 第4戦 スタメン
福岡ソフトバンクホークス
スターティングメンバー：
1番
2番
3番
4番
5番
6番
7番
8番
9番
先発投手：前田悠伍
横浜DeNAベイスターズ
スターティングメンバー：
1番
2番
3番
4番
5番
6番
7番
8番
9番
先発投手：平良拳太郎
日本シリーズ2026 第4戦 試合結果
試合結果・投手成績
最終スコア
勝利投手
敗戦投手
セーブ
試合時間
日本シリーズ2026 優勝・MVP
日本一シリーズ終了後に更新
最高殊勲選手（MVP）シリーズ終了後に更新