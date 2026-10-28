A-Stageは、ウェルネスブランド「Re・De」の温度調節電気ケトル「Re・De Kettle」を10月30日に発売する。転倒湯もれに対応した二重構造の本体や8段階の温度調節、最大60分の保温機能を備え、価格は1万9800円。公式オンラインショップで予約を受け付けている。

「Re・De Kettle」は前モデルから全面的に見直した容量0.6Lの電気ケトル

同製品は「使うほどに心地よい、毎日のケトル」をコンセプトに開発した。2021年6月に発売した前モデルから、安心して使えるよう設計をすべて見直したという。本体カラーはWHITE、BLACK、HYGGE GRAY(ヒュッゲグレー)の3色。

本体は保温性能を高めた二重構造を採用した。フタの構造も見直し、本体が倒れてもお湯がこぼれにくい設計とし、転倒湯もれの新基準に対応している。定格消費電力は1200Wで、すばやくお湯を沸かせる。

転倒時の湯もれに配慮した筐体の二重構造

注ぎやすいノズル形状と片手で扱える重心バランス

独自形状のノズルにより、狙った位置に流量を調整しながら注げる。手になじむハンドル形状を採用し、湯沸かしから注ぐまでの重心バランスにも配慮して、片手で扱える0.6Lのサイズにまとめたとしている。

流量を調整しやすい独自形状のノズル

50～100℃の8段階温度調節と最大60分の保温機能

温度は50～80℃(10℃刻み)と80～100℃(5℃刻み)の8段階で設定でき、最大60分の保温機能も備える。表示と操作はシンプルにしたという。

8段階の温度調節と保温機能を備える

Re・De Kettleの価格と販売チャネル

型番はEK02A-06で、価格は19,800円。外形寸法は本体が約W284×D138×H175mm、電源プレートを含むと約W284×D167×H205mm。質量は本体が約0.9kg、電源プレートを含むと約1.4kg。電源コードの長さは約0.75m、定格電圧はAC100V、定格周波数は50/60Hz。付属品は本体、電源プレート、取扱説明書(保証書付)。

Re・De公式オンラインショップ、Amazonの「PIXELA GROUP Shop」、全国の主要家電量販店で販売する。