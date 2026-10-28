第一三共ヘルスケアは、肌の透明感に関する研究において、加齢により蓄積するAGEs(終末糖化産物)が基底膜構成因子であるIV型コラーゲン産生量を低下させるとともに、植物由来成分の「ワレモコウエキス」がその低下を抑制することを発見した。

正常な肌と基底膜構造が乱れた肌

肌における「透明感」は、多くの女性がスキンケアに求める重要な要素のひとつであり、加齢に伴う肌の「糖化」は、肌の印象を左右する原因として注目を集めている。これまでの研究で、肌のキメと透明感スコアとの間に有意な相関があることを見出し、透明感におけるキメの重要性を明らかにしてきた。

今回の研究は、肌のキメを支える基底膜構成因子であるIV型コラーゲン産生に対するAGEsの影響と、バラ科植物のワレモコウの根から抽出される「ワレモコウエキス」による保護作用について、ヒト正常表皮角化細胞(NHEK)を用いて検討した。

その結果、グリオキサール処理で誘導されたAGEsがIV型コラーゲン産生量を減少させること、そして8種の植物エキスから選抜されたバラ科植物由来のワレモコウエキスが濃度依存的にその減少を抑えることを確認した。

図1-1 GO処理によるAGEs量の変化

図1-2 AGEs増加に伴うⅣ型コラーゲン産生量の変化

これまで同社は、独自開発の「透明感スコア」を用いて肌のキメと透明感の相関を明らかにしてきた。今回の研究では、キメを肌の土台で支える「基底膜」に着目することで、透明感研究の対象を肌表面から肌内部へと発展させた。今後は今回得られた知見を製品開発に応用するとともに研究を進め、肌の透明感を多角的にとらえたスキンケアの提案につなげていくとしている。