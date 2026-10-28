







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



東京ヤクルトスワローズの北村恵吾選手が27日、自身のインスタグラムを更新。戦力外通告を受けたことを報告し、ファンへの感謝をつづった。



ヤクルトは26日、北村選手と来季の契約を結ばないことを発表していた。



投稿では「この度、戦力外通告を受けました」と報告。「今までたくさん応援してくださったファンの皆さん、関わってくださった全ての方、本当にありがとうございました」と感謝を伝え、「諦めず必死に頑張ってきた4年間は自分にとってかけがえのない財産です」とプロでの日々を振り返った。



今後については「悔しい気持ちはもちろんあります」としたうえで、「可能性がある限り、諦めずに挑戦し続けたいと思います」と現役続行への思いを明かした。



北村選手は近江高、中央大を経て、2022年ドラフト5位でヤクルトに入団。中央大時代には、森下翔太選手（現阪神タイガース）とともに主軸を担った。



3年目の2025年は自己最多の46試合に出場し、打率.267、5本塁打、19打点を記録。しかし今季は一軍で8試合の出場にとどまり、打率.077に終わった。ファームでは71試合で打率.233だった。



一軍では通算66試合に出場し、打率.240、6本塁打、27打点の成績を残している。





























【投稿】4年間は「かけがえのない財産」…北村恵吾がInstagramで感謝と決意を綴る



北村恵吾のInstagramより





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【了】