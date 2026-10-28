東京ヤクルトスワローズ 最新情報
東京ヤクルトスワローズの澤井廉選手は28日、読売ジャイアンツとの「みやざきフェニックス・リーグ」に「4番・右翼」で先発出場。2回に右翼席中段へ先制ソロ本塁打を放ち、持ち前の長打力をアピールした。
澤井は中京大中京高、中京大を経て2022年ドラフト3位でヤクルトに入団したプロ4年目外野手。180センチ、94キロの体格を誇る左投左打の26歳で、豪快なフルスイングを武器とする左の長距離砲候補だ。
両チーム無得点で迎えた2回、先頭打者として第1打席に入った澤井。巨人先発の千葉隆広投手に対し、2ボール1ストライクからの4球目、119キロのスライダーを完璧に捉えると、打球は右翼スタンド中段へ。
打った瞬間に本塁打を確信する豪快な先制ソロとなった。
澤井は昨季、一軍で27試合に出場したものの、打率.187、1本塁打、3打点と結果を残せず。今季も一軍では21試合の出場で打率.191、1本塁打、2打点にとどまり、定位置獲得には至らなかった。
一方、今季のファーム・リーグでは63試合に出場し、打率.279、10本塁打、28打点を記録。二軍では持ち前の長打力を発揮しており、来季の一軍定着に向けて、フェニックス・リーグでも猛アピールを続けている。
【動画】打った瞬間に確信！澤井廉が右翼席中段へ叩き込んだ豪快弾がこちら
DAZNベースボールの公式Xより
打った瞬間に確信
燕の大砲候補・澤井廉
右翼席中段へ豪快な先制弾
⚾️巨人×ヤクルト（フェニックス・リーグ）
#swallows #だったらDAZN
#イージースポーツ https://t.co/uShDoBKzcQ
【関連記事】
この記事が面白いと思ったら…？
Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！
最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓
【了】