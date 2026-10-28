スイス代表は再びMFグラニト・ジャカ（サンダーランド／イングランド）を招集する方針のようだ。27日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。

スイス代表のキャプテンを務めるジャカだが、2022年に新型コロナウイルスの接種証明書を偽造したことが発覚し、9月・10月の代表メンバーから離脱した。その後、FWブリール・エンボロ（アトランタ・ユナイテッド／MLS）も同様の理由で代表チームから離脱していた。

ジャカとエンボロにはそれぞれ15万スイスフラン（約2850万円）の罰金が科されたほか、今後さらなる違反がないことを条件に、2年間の執行猶予付き処分が下されていたが、自身の行動の責任を認めていたジャカは代表チームの主将の座を剥奪されておらず、今後の動向には注目が集まっていた。

11月の活動が迫っているなか、スイスサッカー協会（SFV）はジャカとエンボロの両選手が11月に行われるUEFAネーションズリーグ（UNL）での（13日の）スロベニア代表戦および（16日の）スコットランド代表戦で招集対象となっていることを明かした。

スイス代表のディレクターを務めるピエルルイジ・タミ氏は「我々は様々な観点から検討を重ねた。両件の具体的な状況、法的手続きの完了、そしてすでに行われたスポーツ面での処分といった要素すべてを考慮した上での決定だ。11月に代表チームへ復帰させることは、責任ある、正しい判断であると確信している」とコメントしている。

それでも、スイスサッカー協会はメンバー選出に関する最終決定権はムラト・ヤキン監督にあるとしており、招集メンバーは11月5日に発表される予定となっている。