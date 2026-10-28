







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースは26日、筒井和也氏が来季からファーム投手コーチに就任すると発表した。筒井氏は同日、西宮市内で就任会見に臨んだ。



会見では「指導者としては1年目なので、自分自身も勉強しながら、選手と一緒に成長していきたいなという気持ちです」と心境を明かした。



10年間務めたスカウトについては「自分の人生の中でもすごく大きな時間です」と振り返り、ファームでの役割について「本当に一人でも多くの選手がプロ野球という世界の中で勝負に勝っていく、その準備をさせたいなという気持ちはあります」と語った。



さらに「投手コーチとして、層の厚い投手陣を作りたいなとイメージしています」と目標を掲げ、藤川球児監督については「監督が求める、チームが求める投手に少しでも自分の力で貢献できたらなと思います」と話した。



ファンに向けては「なんとかファンの方々に熱く応援してもらえるようなピッチャーを育てていきたいなと思います」とメッセージを送った。



筒井氏は愛知学院大から2003年ドラフト自由獲得枠で阪神に入団。主に中継ぎ左腕として13年間で221試合に登板し、8勝6敗の成績を残した。



2017年からはスカウトとして10年間活動。45歳の球団OBが、今度はファームで投手の育成を担う。























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