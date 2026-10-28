







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



東京ヤクルトスワローズの小澤怜史投手が26日、自身のインスタグラムを更新。戦力外通告を受けたことを報告し、ファンへの感謝をつづった。



ヤクルトは同日、小澤投手と来季の契約を結ばないことを発表していた。



投稿では「本日ヤクルトスワローズを戦力外となりました」と報告。「たくさんの応燕が力になりました！」「6年間ありがとうございました！」と感謝の思いを伝えた。



小澤投手は日大三島高から2015年ドラフト2位で福岡ソフトバンクホークスに入団。2017年に一軍デビューを果たしたが、2020年オフに戦力外通告を受け、育成選手としてヤクルトに加入した。



2022年に支配下選手契約を勝ち取ると、2023年は29試合に登板して6勝4敗、防御率3.02をマーク。2024年は自己最多の40試合に登板し、6勝6敗11セーブ、防御率2.55を記録した。



2025年は25試合で0勝5敗、防御率5.47。今季は11試合に登板し、防御率3.93だった。



一軍では通算117試合に登板し、14勝16敗11セーブ、防御率3.45。プロ11年目の28歳右腕は、6年間を過ごしたヤクルトを去ることになった。





























【投稿】戦力外を報告…小澤怜史がInstagramで6年間の感謝を綴る



小澤怜史のInstagramより





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【了】