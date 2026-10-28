







北海道日本ハムファイターズ 最新情報



北海道日本ハムファイターズの梅林優貴選手が27日、自身のX（旧ツイッター）を更新。戦力外通告を受けたことを報告し、ファンや球団への感謝をつづった。







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日本ハムは19日、梅林選手と来季の契約を結ばないことを発表していた。



投稿では「先日、3年ぶり2度目の戦力外通告を受けました」と報告。「3年前に戦力外になってから、再び支配下登録して頂いて3年が経ちましたが、なかなか一軍で結果を出せない中球場に足を運んで応援して下さり、本当にありがとうございました」とファンへの感謝を伝えた。



さらに「広島の田舎からファイターズに入って、7年間も契約して下さった球団には本当に感謝しています」と、球団への思いもつづった。



今後については「今後の事はまだ決まっていませんが、野球を辞めようとしていた3年前とは違って、今回は最後まで野球をやり切りたいという気持ちです」と明かした。



梅林選手は高陽東高、広島文化学園大を経て、2019年ドラフト6位で日本ハムに入団。2022年に一軍で22試合に出場した。2023年オフに戦力外通告を受けて育成選手として再契約し、2024年に支配下へ復帰した。



今季は一軍で2試合に出場し、ファームでは45試合で打率.252、2本塁打、13打点を記録。一軍では通算36試合に出場した28歳の捕手は、現役続行を目指す。





























【投稿】3年ぶり2度目の戦力外…梅林優貴がXで現役続行への思いつづる



梅林優貴のXより





ファンの皆様、いつも応援ありがとうございます🙇



先日、3年ぶり2度目の戦力外通告を受けました。



3年前に戦力外になってから、再び支配下登録して頂いて3年が経ちましたが、なかなか一軍で結果を出せない中

球場に足を運んで応援して下さり、本当にありがとうございました。



広島の田舎からファイターズに入って、7年間も契約して下さった球団には本当に感謝しています。



今後の事はまだ決まっていませんが、野球を辞めようとしていた3年前とは違って、

今回は最後まで野球をやり切りたいという気持ちです。



この先どこで野球をすることになっても、少しでも野球が上手くなる為に一生懸命頑張っていきますので

これからも応援よろしくお願いします！



#春キャンプ手締めのジンクス打ち破れず

#今井の呪い



https://t.co/Swnx0zXJOQ



こっそりnoteもやってるので是非

— 梅林優貴 (@yuki_ume314)【関連記事】

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【了】