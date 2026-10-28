







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、来季も二刀流を継続する見込みとなった。アンドリュー・フリードマン編成本部長は投手復帰を明言する一方、度重なる負傷が発生した管理方法に疑問の声もある。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のゲイブ・スモールソン記者が10月23日（日本時間24日）に言及した。



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大谷はドジャース加入後3シーズンを過ごしたが、投手と指名打者（DH）の両方をフルシーズンでこなした年はまだない。加入1年目は打者に専念し、翌年は6月から段階的に投手復帰。今季はオールスター前に投手としての登板を止めている。



当初は左膝の故障によって登板できなくなったが、その後は右上腕二頭筋にも問題を抱えていたことが判明。打撃にも大きな影響が及び、ドジャース加入後初めて負傷者リスト（IL）入りとなった。



フリードマン編成本部長は「来季は投手にも復帰すると完全に見込んでいる。彼がやっていることは前例がない。我々にも参考にできる経験がなく、良い例や悪い例を他から学ぶこともできない。みんなで答えを見つけるしかない」と語った。



難しい管理を強いられる大谷についてスモールソン氏は「全盛期の彼が驚異的な存在であること、そして世代に1人と言われるような才能ゆえに、軽度の怪我を抱えた大谷の管理が最適とはいえない形になってしまった」と言及した。



大谷のように二刀流で相手を圧倒する選手は他にいない。そのため管理が難しいのは周知の事実だが、球団には大谷本人とコミュニケーションを密にとりながら、健康的なシーズンを実現してほしい。











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