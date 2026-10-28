







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースは27日、今季限りで現役を引退した岩貞祐太氏を独立リーグ・日本海リーグの石川ミリオンスターズに派遣し、同球団の監督に就任すると発表した。



岩貞氏は球団を通じて、「指導者として新たな一歩を踏み出せること、そして新たな立場で野球に携われることに、身の引き締まる思いです」とコメント。



「これまで培ってきた経験を選手達に伝え、一人ひとりの成長を後押しするとともに、石川ミリオンスターズの発展と野球界への貢献を目指し、精いっぱい努めてまいります」と意気込みを示した。



岩貞氏は必由館高、横浜商科大を経て、2013年ドラフト1位で阪神に入団。2016年には25試合に登板して10勝9敗、防御率2.90をマークし、自身初の2桁勝利を挙げた。



キャリア終盤は中継ぎとして活躍し、2023年には50試合に登板して24ホールド、防御率2.70。チームのリーグ優勝と日本一に貢献した。



プロ13年間で通算305試合に登板し、43勝44敗、60ホールド、防御率3.56。タテジマ一筋で投げ抜いた35歳の左腕が、今度は監督として独立リーグの選手たちを指導する。



なお、2024年から石川の監督を務めていた岡崎太一氏は、阪神のファームバッテリーコーチに就任する。

























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