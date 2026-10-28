







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、ミルウォーキー・ブルワーズとのナリーグ優勝決定シリーズに0勝4敗で敗れシーズン終戦となった。来季以降の戦いへの懸念も強まっているが、ブレイク・スネル投手は逆に自信を抱いているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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同メディアは「ドジャースはあらゆる面で相手に圧倒され、WS制覇を狙える期間が予想以上に早く終わりを迎えるのではないかという懸念が高まっている。チームは高齢化が進んだロースターを抱えている上、次期労使協定でサラリーキャップが導入される可能性もあるなど、先行きには不透明な要素が残されている。ただ、ロサンゼルスタイムズのマディー・リー記者によると、スネルは心配する理由などないと考えており、ドジャースの黄金期はまだこれからだと確信している」と言及。



また、「今後の展開がどうなろうとも、スネルはタリック・スクーバル投手の残留に向けて、自らも勧誘に尽力する考えを示した。彼は以前にも、スクーバルがドジャースと再契約することへの期待を口にしており、今季WS制覇を逃したことで、チームにはまだやり残したことがあると強調していた」と記している。



今季はスネル自身も度重なる故障で苦しい時期を過ごしてきただけに、来季のリベンジには人一倍強い思いがあるようだ。











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