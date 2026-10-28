DFBポカール2回戦が現地時間で27日に行われ、ドルトムントとブレーメンが対戦した。

今季のDFBポカール2回戦では、早くも1部同士の対戦カードが実現。ここまで5勝2分けと、ブンデスリーガでは無敗を維持するドルトムントと、2勝3分け1敗の成績を残すブレーメンが相まみえた。

両者は10月9日に行われたブンデスリーガ第5節で対戦済み。ドルトムントのホーム『ジグナル・イドゥナ・パルク』で行われたゲームは、終盤に両チームが2点ずつを奪う2－2のドローで終わっていた。

当時と同じ会場でキックオフを迎えたDFBポカール2回戦のゲームは、キックオフ直後の6分、左サイドを抜け出したマクシミリアン・バイアーの上げたクロスボールを、ユリアン・リエルソンが落とすと、最後はセール・ギラシがゴールネットを揺らし、ドルトムントが幸先良く先手を取る。さらに17分には、ゴール前でジョーブ・ベリンガムの落としに反応したカーニー・チュクエメカが、右足で強烈なシュートを突き刺し、リードを広げた。

前半はドルトムントの2点リードで終了したものの、後半に入ると65分、ニクラス・フュルクルクがPKをゴール右下に決めて1点を返す。勢いに乗るストライカーは直後の68分にも、ピッチ中央で味方からのパスを引き出し、前を向くと、右足で狙い澄ましたミドルシュートを叩き込み、ブレーメンが試合を振り出しに戻した。

このまま90分間が終了するかと思われたが、ブンデスリーガ第5節のゲームと同様に、またも終盤にスコアが動いた。後半アディショナルタイム、ドルトムントはペナルティエリア手前左寄りの位置でフリーキックを獲得すると、マルセル・ザビッツァーがニア上を射抜くコントロールショットを沈める。このゴールが決勝弾となり、ドルトムントが3－2で勝利した。

この結果、ドルトムントが3回戦に進出。3回戦は12月1日から2日にかけての開催予定となっている。

【スコア】

ドルトムント 3－2 ブレーメン

【得点者】

1－0 6分 セール・ギラシ（ドルトムント）

2－0 17分 カーニー・チュクエメカ（ドルトムント）

2－1 65分 ニクラス・フュルクルク（PK／ブレーメン）

2－2 68分 ニクラス・フュルクルク（ブレーメン）

3－2 90＋3分 マルセル・ザビッツァー（ドルトムント）