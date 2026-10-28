フェラーリが世界限定1,499台で発表した「12チリンドリ・マヌアーレ」は、シフトレバーとクラッチペダルで操るMT(マニュアル)仕様のV型12気筒モデル。しかも、気分次第でAT(オートマ)にも切り替えられるという。イタリアのテストコースで、その走りを確かめてきた。

ひとつのギアボックスでATとMTを両立

マニュアルシフトが今、密かなブームなのかもしれない。マイナーチェンジした日産自動車「フェアレディZ」やスバル「WRX」でも話題になった。

海外ブランドでもその流れを感じる。代表的なのはポルシェ「911カレラT」で、高い人気を誇っている。992型の前期では7速MTだったものが、後期では6速MTになっているのも見どころだ。MTを操る楽しさは、ギアの段数が多ければいいとは限らない、というメッセージを感じた。

ただ、当然ではあるが、これらのMT車は純粋なマニュアルトランスミッションを搭載している。つまり、ATのように走ることはできない。止まるときにクラッチを踏まなければエンストするし、発進にはクラッチをつなぐ動作が必要だ。

そんな中、とてもユニークなモデルが登場した。フェラーリの人気車種「12チリンドリ」(12はドーディチと読む)に追加された「マヌアーレ」(Manuale)だ。このクルマ、なんとひとつのギアボックスで8速ATと6速MTの両方の走りをこなす。「マヌアーレ」とはイタリア語で「マニュアル」のことだ。

具体的にいうと、ATモードでは8段のギアボックスすべてを使い、MTモードに切り替えると、そのうち下から6段までを使用する。ドライバーの操作にコンピューターが瞬時に反応し、変速するという仕組みだ。

例えば、クラッチペダルを踏みながらエンジンをスタートすれば、クルマはドライバーがマニュアル操作をしたいのだと判断する。よって、シフトレバーを1速もしくは2速に入れ、クラッチペダルを離さないとクルマは前へ進まない。シフトアップやダウンも同じで、その都度クラッチペダルを踏む動作が必要だ。

そこから高速道路に入ってATモードに変えたければ、センターコンソールの「D」ボタンを押せばOK。オーバードライブとなる7速や8速ギアを使って、楽ちんな運転を可能にする。

ちなみに開発陣は、12チリンドリの最高速度である340km/h超はATモードでないと出せないが、MTモードでも6速で上まで引っ張れば300km/hオーバーに達すると話していた。要するに、これで十分だと言いたいのだろう。まあ、経験からしても、サーキット走行で300km/hを超えるスピードが必要になる機会はほぼないので、そこは心配無用である。

ATモードとMTモードの切り替えには、ちょっとしたルールがあることを付け加えておこう。MTからATへはなんら問題ないが、その逆は70km/h以下でないと移行できないことになっている。その理由は、前述したように、ATモードの速度域をMTモードではカバーしきれないからだ。そのため、ATからMTへの切り替えには、ギアボックスを守る意味で速度制限が設けられている。それ以上の速度でクラッチペダルを踏んでシフトを操作しようとしても、各シフトゲートの入り口がロックされてギアが入らない。

テストコースで味わったMTの手応え

では、実際に走ったフィーリングはどうだったのかをお伝えしよう。試乗の舞台はイタリア・ピエモンテ州のバロッコ。古くはアルファロメオがテストコースとして使用し、現在はステランティスが所有しているプルービンググラウンドだ。フェラーリも時折、ここを活用している。

そこでの印象は、まさにMT車だった。走行時のマニュアル操作に違和感はなく、最初からMT車を運転しているような感覚である。クラッチペダルの反力やシフト操作時の手応えもMT車そのものだ。

プレゼンテーションルームにあった模型を手で操作したときは少し重く感じたし、反力にフィーリングといえるものはあまり感じなかった。バネレートが少々高いのでは、と思ったほどである。ところが、なかなかのスピードで走る先導車に続いてテストコースを駆けると、カチカチとシフトレバーが動く様がとても楽しく思えた。実に絶妙な手応えである。

開発陣に聞いたところ、このフィーリングはフェラーリのテストドライバーの意見をもとにしたものだそうだ。それをスタッフが体感し、「フェラーリのマニュアルのフィーリングはこういうもの」というレベルにまで仕上げた。歴代のMT車も参考にしているという。

とはいえ、これはハイスピード領域での話なので、街中で操作すると少々重めに感じるかもしれない。だが、冷静に考えれば、街中ではATモードで走ればいい。「マヌアーレ」が生きるのは、こうしたクローズドコースや、ステルヴィオ峠に代表されるワインディングということになる。

マヌアーレが真価を発揮するのはワインディングだ

その日の気分でMTとATを選べる

それにしても、このシステムはユニークだ。既存のギアボックスを使った新技術だから大掛かりな変更はないし、この手のクルマの懸念事項である重量増加もそれほど見込まなくて済む。よって、既存のスペックを損なうことなく、ユーザーはその日の気分でMTとATを切り替えながら愛車と向き合える。そんな遊び心を具現化するのもまた、フェラーリの魅力なのかもしれない。

フェラーリのシフトフィールは絶妙だった

12チリンドリ・マヌアーレの主なスペック

生産台数：世界限定1,499台

エンジン：6.5L V型12気筒自然吸気(排気量6,496cc)

最高出力：830PS/9,250rpm

最大トルク：678Nm/7,250rpm

トランスミッション：8速DCT(クラッチペダル付きのManuale・バイ・ワイヤ・システムを採用。MTモードは6速+リバース)

全長×全幅×全高：4,733×2,176×1,292mm

乾燥重量：1,565kg(オプション装着車)

0-100km/h加速：2.9秒

最高速度：340km/h超